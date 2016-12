BRUTALNO: Muž me je davio pred decom

Jednom prilikom me je istukao toliko jako da mi je krv išla iz ušiju. Tada sam se prestravila. On ponekad pije, a kad je pijan, nema mi pomoći. Trpim to njegovo nasilno ponašanje već godinu dana, bojim se da ga prijavim.



Stanislava Ć. živi s nevenčanim suprugom dve i po godine. On je postao nasilan prema njoj kad je rodila prvo dete.

- Porodila sam se ranije, u osmom mesecu. Tada sam dobile neviđene batine, bilo je užasno. Imamo jednu bebu od 13 meseci i drugu koja nema ni mesec dana. Izbacio me je iz kuće kasno uveče s bebom, koja je tada imala samo devet dana! Nisam znala šta da radim. Morala sam da se vratim zato što mi preti da će ubiti mog sina iz prvog braka - priča kroz suze naša sagovornica.



Ona se plaši da ga prijavi za pretnje koje svakodnevno trpi.

- On je psihopata, zaključava me u stanu sa dve male bebe. Vređa me, maltretira psihički i fizički, život s njim je užasan. Saznala sam i da je zlostavljao bivšu devojku. Ne znam šta da radim, preti da će mog sina, koji živi sa ocem, sačekati ispred škole ili da će poslati nekog da umesto njega „odradi“ posao - navodi Stanislava.



Prema njenim rečima, ona nema gde da ode i pobegne. Majka joj je teško bolesna. Stanislava je ubeđena da će je on pronaći i ako ga napusti.

- Komšije sigurno sve čuju šta mi radi, a niko da pomogne i da ga prijavi. Davio me je pred detetom, tada sam mislila da je gotovo, da će me ubiti. Istukao me je tako jako da mi je krv išla iz ušiju. Napije se dva do tri puta mesečno i tada je nepodnošljiv. U početku, kad je tek počeo da me maltretira, izvinjavao se i obećavao da neće više, ali to ga drži mesec dana i onda se napije i opet postaje nasilan. Nadam se da će mi ljudi iz sigurne kuće pomoći da pronađem neko rešenje - završava potresnu ispovest sagovornica Kurira.





Mina Branković

Dnevne novine Kurir pokrenule su akciju "Stop nasilju" u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije i sigurnom kućom. Akciju su podržale i brojne javne ličnosti, a u kampanji Kurira učestvovale su košarkašica Milica Dabović, glumica Kalina Kovačević, novinarka Nataša Miljković i pevačica Seka Aleksić. Ovo je poruka PRETUČENE SEKE ALEKSIĆ: Izlaz postoji, potraži ga! KALINA KOVAČEVIĆ: Nisi ničije vlasništvo! Dabović: Prvi udarac nikada nije poslednji! Novinarka Nataša Miljković je prihvatila da za potrebe kampanje odigra ulogu žrtve porodičnog nasilja i pošalje poruku svima koji ga trpe. "Ne čekaj da bude kasno! Ja sam Nataša Miljković i podržavam akciju Kurira. Stop nasilju", jasno je rekla naša poznata novinarka. Ovim putem vas obaveštavamo da su u cilju sprečavanja nasilja svake vrste otvoreni i dežurni telefonski brojevi na koje svi građani ANONIMNO mogu da prijave nasilnike. BESPLATNI BROJ: 0800-011-011 (radnim danima od 10 do 19 sati) 011/3291-440, 011/2441-521, 011/2456-404 (radnim danima od 10 do 19 sati) 062/304-560 (vikendom i noću od 19 do 10 sati) 192 (MUP) 194 (HITNA POMOĆ) Sigurne kuće: Beograd (3) Kragujevac Niš Vranje Smederevo Pančevo Zrenjanin Novi Sad Sombor Sremska Mitrovica

Autor: Foto: Shutterstock