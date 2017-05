UREDNIK DANASA Petrović: Vučić predstavio svoju samoposluga politiku

Glavni i odgovorni urednik Danasa Dragoljub Draža Petrović rekao je da je Aleksandar Vučić u svom govoru u Skupštini Srbije naveo osnovne postavke svoje samoposluga politike u kojoj, kako kaže, ima svega za svakoga i svako može da uzme nešto što mu se sviđa.

Deo koji se ticao vojne neutralnosti Srbije posebno je bio ispraćen aplauzom poslanika i zvanica u Skupštini.

Petrović kaže da ne zna da li u Skupštini postoje vođe statista koje pokazuju kada treba da se aplaudira.

"Sve izgleda izveštačeno. Naša novinarka je dobila neki papir ispred Skupštine, verovatno su je pomešali sa ovima koji su iz SNS, na kojem piše kolko da se aplaudira, šta da se viče kada Vučić izađe iz Skupštine. Verovatno su i poslanici imali uputstva, ali morate da budete ushićeni sami po sebi jer je to jedan istorijski čin. Vučić je uporedio sebe sa raznim velikim vladarima iz prethodnih vekova. Pomenuo je i Hatišerifa, da li to znači da je to novi/stari šerif u gradu", istakao je Petrović.

foto: Printscreen/RTS

Urednik Danasa je rekao i da je novinarka tog dnevnog lista doživela neprijatnost od strane muškaraca u civilu koji su joj pretili da će joj razbiti telefon i grubo je vukli ka Pionirskom parku pošto je počela da snima njihovo ponašanje prema jednom čoveku koji je ispred Skupštine došao sa transparentom protiv Vučića.

"Jedan policajac je posle prišao i legitimisao jednog od tih momaka. Ona ne može da tvrdi da su ti ljudi deo skupa koji je organizovan, ali je verovatno da je tako jer je taj prvi čovek koga su grubo gurali bio kontramitingaš. Diskutabilno da li je u pitanju kontramiting, jer su protest protiv diktature i njegove frakcije prvi najavili da će imati skup. Ako prvi najaviš protest onda su ovi drugi kontramitingaši", kaže Petrović.

Boris Tadić jedini predsednik koji nije bio u Skupštini na inauguraciji.

Urednik Danasa kaže da je opozicioni političar i želeo je da pokaže da ne želi da učestvuje u inauguraciji jednog autokrate ili diktatora, ali ako želimo da poštujemo fer plej onda bi bilo u redu otići na inauguraciju.

Naša opozicija deluje malo bezidejno. Bili su izbori na kojima je naša opozicija pristala da učestvuje, a u ovom protestu vide neki trzaj koji bi rekao ljudima da oni postoje. To što nisu prisustvovali zakletvi je način da kažu ljudima 'mi smo tu i nešto radimo', ali nije baš sigurno šta. Ali sada je njegova vladavina cementirana.

foto: Printscreen/RTS

Opozicija nema jasnu strategiju jer će Vučić biti na vlasti narednih pet godina.

Novi predsednik je u svom inaguracionom govoru rekao da će inicirati unutrašnji razgovor o Kosovu, za koji je rekao da je važniji od samog razgovora u Briselu. Kao jednu od tema tog razgovora naveo je i oslobađanje od mitskog pristupa Kosovu.

Urednik Danasa taj deo govora vidi kao pripremu terena za donošenje nekih "bolnih odluke", kako ga javnost ne bi proglasila izdajnikom, već da to predstavi kao deo šireg konsenzusa.

(Kurir.rs/N1)