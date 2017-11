VUČIĆ: EU traži obavezujući dokument za punopravno članstvo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da EU neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom.

"Morate da izvršite normalizaciju stanja, kako oni to kažu", rekao je Vučić i dodao da, kako god da se to tumači, to je ono što EU očekuje.

"Nije to priznanje, niko to ne govori na taj način. Govore između redova, ali ne na taj način, ali ovo je ono što ja mogu da vam kažem", rekao je predsednik novinarima u Aranđelovcu.

On je rekao da je zadovoljan jučerašnjim sastancima u Briselu, gde će danas boraviti i premijerka Ana Brnabić, i dodao da su takvi sastanci važni, jer nam predstoji veliki problem i nećemo moći bez drastičnih promena u odnosu, našem i sveukupnom odnosu prema Kosovu i Metohiji da postanemo član EU.

foto: Tanjug/Zoran Žestić

To je, kaže, za nas teško i zato još nije ni govorio o svemu tome, jer sluša i uči iz rasprave u javnosti, sa okruglih stolova koji su održani, na kojima je bilo ozbiljnih diskusija, zasnovanih na realnosti.

"Ne zasnovanih na onome - 'dajte sve unapred, baš nas briga', a ni na onom megalomanskom - 'sve je naše, nigde ništa drugom ne pripada'. Posebno sam se iznenadio onim što je govorio profesor Vladan Kultešić, jedan od najznačajnih stručnjaka za ustavno pravo i da smo imali te pameti pre 10, 15 ili 20 godina možda bi neke stvari bile drugačije", rekao je Vučić.

On je dodao da stvari drugačije izgledaju kasnije, pa je zato ponekad potrebno da vidite stvari unapred.

Rekao je da ne može više da sluša budalaštine tipa da je dobio zadatak da prizna Kosovo.

foto: Tanjug Printscreen

Dodao je da smatra da ćemo teško da postignemo sporazum između sebe, u Beogradu, a da bi bilo odlično kada bismo mogli da se dogovorimo.

"Zbog tih dva, tri, četiri odsto šanse se ovoliko borimo.. Ako ne, ništa strašno, još jedan neuspeh i produženje zamrznutog konflika koji imamo, što deci zbog koje smo ovde neće doneti neki veliki dobitak u budućnosti", zaključio je predsednik Srbije.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Tanjug/Zoran Žestić)

Kurir

Autor: Foto: Tanjug/Zoran Žestić