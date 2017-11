ADVOKAT BOŽO PRELEVIĆ: Rekli su mi ko je naredio paljenje američke ambasade, a to nije Koštunica!

BEOGRAD - Kada se govori o političkoj pozadini paljenja Ambasade SAD, najčešće se pominje ime Vojislava Koštunice: još 2013. godine njegov šef kabineta Aleksandar Nikitović trebalo je da bude ispitan da bi se ustanovila njegova uloga u neredima. Od toga i od brojnih drugih najava ispitivanja pozadine nereda, međutim, nije bilo ništa.

Predstavnici bivše i aktuelne vlasti, osim opštih mesta da nadležni čine sve što je u njihovoj moći, nisu želeli zvanično ništa da kažu.

foto: Youtube Printscreen

Miting kom je prisustvovalo nekoliko stotina hiljada ljudi tekao je naizgled mirno. Ipak, nakon govora organizatora, među kojima su bili premijer Vojsislav Koštunica i Tomislav Nikolić, jedna grupa demonstranata spustila se do Ulice kneza Miloša, kamenovala ambasade Hrvatske, Turske i Nemačke, te zapalila Ambasadu SAD. Povređeno je 200, a privedeno 192 ljudi.

I danas, skoro deceniju nakon incidenata, javnost je upoznata tek s delovima istrage protiv vinovnika nereda. Poznato je da policija 20 minuta nije reagovala na huliganske izgrede, ali ostaje nepoznato da li je komandni kadar policije odbio da reaguje po sopstvenom nahođenju ili po nalogu nekoga iz tadašnjeg političkog vrha.

foto: Youtube Printscreen

Advokat Božo Prelević kaže da je siguran da administracija Sjedinjenih Država zna ko je organizator paljenja ambasade, kao što zna i da 200 autobusa nije došlo spontano u Beograd. Pošto to znaju, onda je, tvrdi, uveren i da znaju da se ovde ne radi o odgovornosti policijskih generala i vojnika.

- Pitanje je ko je idejni tvorac, ko je umetnik. Amerikanci znaju i pod kojim su okolnostima ljudi upadali u ambasadu, kao i da to nije bio umišljaj generala. Znaju ime onoga iz policije preko kojeg je sve išlo - tvrdi Prelević za list.

On kaže da je centralni problem to što neko pomisli da će Srbima biti bolje ako unište jednu ambasadu i pita se kom je to narodu bilo bolje nakon što je napao Ambasadu SAD. "Taj koji to pomisli nije normalan", ističe on.

- Naredbodavac, ako ikada bude procesuiran, moraće da dobije i zatvorsku i političku kaznu - kaže Prelević, koji objašnjava da je osuđena četvorka dovezena u Beograd, da čak i ne znaju gde je ambasada i da je reč o iskorišćenim vojnicima.

- U Sjedinjenim Državama se ne bi sudilo devet godina i niko ne bi prošao bez zatvorske kazne - kaže Prelević, i napominje da je i njemu rečeno ko je glavni krivac. Na naše pitanje da li je to Vojislav Koštunica, kaže: "On nije glavni".

(Kurir.rs/Blic/Mihailo Jovićević-Ivana Mastilović Jasnić)

Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir