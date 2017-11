(KURIR TV) NEIZVESNO UOČI GLAVNOG ODBORA SNS Vučić u nedoumici: Nisam za parlamentarne izbore, ali odlučićemo danas!

BEOGRAD - Sednica predsedništva SNS održana je danas oko 10 časova, a uslediće sednica Glavnog odbora te stranke, pre koje je predsednik Aleksandar Vučić naveo da su naprednjaci o eventualnom raspisivanju parlamentarnih uz beogradske izbore raspravljali, ali da se još nisu saglasili.

Predsednik Srbije i lider SNS Aleksandar Vučić obratio se na početku sednice Glavnog odbora.

11.57 - Vučić je podvukao da mu opozicija ne može ništa, jer se on "ne boji samoće, pošto uz sebe uvek ima knjigu".

"Zato im uvek kažem: "Borite se, uđite u borbu!" Ne mogu da kažem "borite se muški", jer nam se žene obično jače bore nego muškarci. Znam da je ovo odluka koju nisu očekivali, jer danima najavljuju kako sigurno idemo na parlamentarne izbore, jer mi drugačije ne umemo. E pa, ja im kažem da će biti malo teže, jer nam je interes Srbije na prvom mestu, a naša je obaveza da prvo služimo njoj, pa tek onda svojoj stranci", zaključio je Vučić.

VUČIĆ ODAO TAJNU NA GLAVNOM ODBORU SNS: Priznajem, jutros sam prelazio Gazelu i napravio prekršaj!

11.44 - Predsednik Srbije je, u obraćanju uoči početka Glavnog odbora, istakao da sebi ne može da oprosti što u Beograd hoće na vlast ponovo "oni koji su kupovali tramvaje i poljske autobuse, a uzimali novac sa računa u Hong Kongu".

"Upravo oni su nas optuživali za Savamalu i žao mi je što tada nisam odlučnije stao u zaštitu gradonačelnika Siniše Malog. Jutros sam prolazio Gazelom i priznajem, napravio sam prekršaj. Na 30 sekundi smo se zaustavili da vidim kako napreduju radovi. Pitaju zašto se radi Skadarlija, zašto Slavija. Ne, nego treba da bude najružniji trg kad se njime prolazi? Ne grčite se vi zbog narodne muke nego što mislite da mnogo više para treba da stavite u svoj džep, pljačkajući građane kao što ste ih pljačkali ranije", poručio je Vučić u Sava centru i pozvao vrh vladajuće stranke da stoji čvrsto uz svoje koalicione partnere kada su meta napada.

Vučić: Prilika za novo povećanje plata i penzija već dogodine

11.25 - Predsednik je tokom izlaganja naveo da su mu pre 4 godine u Briselu poručili: "Vučiću, gotov si, ti ne znaš kako se mi obračunavamo".

"Ja sam onda rekao: "Važi, skinuo kaput i preležao 2 sata na podu. Od tada je prošlo skoro 4 i po godine i sve mi se čini da moja karijera ipak zavisi od moje, a ne njihove odluke. Naša demokratija mora biti mnogo snažnija nego danas, iako je i danas snažnija nego juče, a kamoli pre 2012. godine. Novinari moraju biti naši prijatelji, iako su nam politički stavovi možda drugačiji. Mi imamo sve odgovore, možemo da se podičimo rezultatima i hvalimo poštenjem", rekao je Vučić.

On je dodao da je zato veoma važno odlučiti u kom će smeru Srbija ići dalje i da će na tom putu svakako ciljevi biti unapređenje odnosa sa Rusijom i Kinom, ali i nastavak puta ka članstvu u EU.

"Jedna od stvari sa kojom moramo da se suočimo je i pitanje Kosova i tu od vas tražim realan pristup. Nekima je mnogo važno i pitanje izbora i došli smo do njega. Govorili su da je to moja samovolja, a ovamo klicali tražeći ih, da bi se potom razbežali. I medijima je ta tema mnogo važna. Ipak do sad nismo gubili. Danas smo na Predsedništvu imali raspravu, ali ne i dogovor. Ideje o izborima su podstaknute stranačkim, a manje državnim interesima. Ako bismo u martu imali i parlamentarne i gradske izbore, za 4 godine bi na red došli svi zajedno. Drugo, pričaju da ćemo beogradske sigurno izgubiti, pa hajde onda da idemo i na jedne i na druge, pa čak i ako Beograd izgubimo, potvrdili bismo legitimitet republičke vlasti. Argumenti protiv parlamentarnih izbora su manje brojni, iz stranačkog ugla ih gotovo i nema, ali iz državnog se brinem da nećemo moći da razgovaramo ni o KiM, ni o nastavku reformi. Posle njih ne bi bilo smisla ni da ostavimo istog premijera, Anu Brnabić, ili predsednicu Skupštine, Maju Gojković, a ja mislim da i jedna i druga izvanredno rade svoj posao. Činilo mi se da je većina za izbore. Daću Predsedništvu mogućnost da odluči drugačije, ali nisam za parlamentarne izbore sada, već kada redovno dođu na red. Nije Srbija samo Beograd", objasnio je predsednik Srbije.

11.18 - Predsednik Vučić u nastavku je podvukao da je vladajuća stranka "izgradila više puteva nego što je izgrađeno u poslednjih 30 godina, kao i da je Srbija skočila 50 pozicija na Duing biznis listi".

"Međutim, to još nije dovoljno dobro. Imaćemo ove godine za bar 200 miliona evra investicija više nego tzv. "zapadnobalkanska petorka", ne računajući privatizacione prihode. Zadovoljan sam borbom protiv organizovanog kriminala, ali moramo jačom sabljom, a pritom ne mislim u poređenju u političkom smislu, i bržom metlom da "počistimo" i ostatak. Užasno su teške i okolnosti očuvanja nezavisnosti, suvereniteta i slobode građana Srbije. Niko nas ne voli niti mi tražimo da nas neko voli, ali smo poštovani jer smo svoji na svojem, jer kažemo da nećemo uvoditi sankcije Rusiji, pošto se tako ponašaju iskreni prijatelji, i jer kažemo da se nalazimo na evropskom putu jer je tako za Srbiju najbolje. Sve teške odluke smo mi morali da donesemo", poručio je Vučić, istakavši da pritom misli na pregovore u Briselu, Zakon o radu...

On je dodao da dobro poznaje "junake koji ga kritikuju".

"Kad treba da gostuju na televiziji, onda su najglasniji, ali kad treba dva sata da stoje na kiši, neko drugi im drži kišobran. Koju ste to ideju čuli od naših političkih protivnika? Šta su rekli o očuvanju Kosova, o odnosima sa Rusijom? Nisu ništa. Zgrčeni su u centru Beča, to je sve. Ima mnogih koji su mnogo dobili, a misle da su to zaslužili, a mi nemamo nikoga. Ovaj što se grči ima audi a8, ja često nemam ni službeni auto. Ovaj medijski tajkun imao milione, imaju glisere... Za sve ih pitajte, samo za pare nemojte. Zato i jesam srećan što im je kod SNS problem 19 miliona dinara, a ne 7 ili 8 miliona evra kao u njihovom slučaju", naveo je on.

11.10 - Na početku dela sednice Glavnog odbora SNS otvorene za javnost, nakon što je usvojen dnevni red sa tri tačke, predsednik Vučić je podsetio da je prošlo 9 godina od formiranja SNS, obeleženih "velikim uzletima i padovima".

"Mnogo je toga čime možemo da se ponosimo, onoga i čime ne možemo. Neki su odustajali, neki bili ljuti. Stranka ne sme da bude zatvorena i ne smeju u njoj biti ista lica, nije jednostavno održati ritam kako bi se građanima obezbedio bolji život. U poslednjih 5 godina napravili smo velike pomake, imamo rezultate u različitim sferama društvenog života. Kada sam preuzeo vodenje Vlade, Srbija je bila na ivici bankrotstva", poručio je on, podsetivši na smanjenje javnog duga i nezaposlenosti koje je usledilo, a koje nije, kako je istakao, naišlo na podršku onih "koji sebe smatraju elitom i najuspešnijima".

Podsetimo, predsednik Srbije ranije je naveo da će se odluka o evetualnim vanrednim parlamentarnim izborima znati za vikend.

"Odluku o izborima saznaćete brzo, već u subotu, kada će biti održane sednice Predsedništva i Glavnog odbora SNS. To će biti dan kada će biti doneta konačna odluka o tom pitanju", rekao je početkom nedelje Vučić.

Kao jedan od glavnih razloga za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u javnosti se navode loša atmosfera u Skupštini Srbije, predstojeće promene Ustava i pritisci na Srbiju. Prema rečima predsednice vlade Ane Brnabić atmosfera u Skupštini Srbije nije dobra i to je, svakako, razlog da se razmisli o eventualnoj proveri volje građana pred ustavne promene.

O tome će se, kako je rekla, i dalje razmišljati i videti da li je bolja opcija da bude kako jeste, ili opcija da se pred ustavne promene još jednom proveri volja građana i da sastav Skupštine bude "upravo taj kakav u stvari i treba da bude da bi ti narodni poslanici razgovarali oko ustavnih promena".

(Kurir.rs/M. Jeremić/Foto: Marina Lopičić)

