JOVANOVIĆ UOČI PREDSEDNIČKIH IZBORA: Opoziciji potreban dogovor Jankovića i Jeremića

Jovanović smatra da oba kandidata tumaraju i da te kampanje neće dovesti do jedne ozbiljne politike.

Foto: Marina Lopičić

Stranke vladajuće koalicije danas tragaju za jednim kandidatom i to traje već mesecima... Stranke koje su uvek imale svog predsedničkog kandidata, kao što su SPS, stranka Rasima Ljajića i LSV, danas govore o jednom kandidatu, navodi Jovanović.

ČEDA BRANI IDEJU JEDNOG KANDIDATA OPOZICIJE: Janković i Jeremić da se dogovore, to duguju Srbiji!

Ako smo racionalni, a ja mislim da su i Janković i Jeremić razumni, treba da se dogovore. Sve što se dešava je jasna poruka da ulazimo u proces izgradnje političke alternative Vučiću, kaže Jovanović.

Zamislite kad se kao cilj stavlja pobeda u prvom krugu. Pa to nije bilo ni za vreme Miloševića, kad se kandidovao protiv Panića, podsetio je Jovanović.

Foto: Zorana Jevtić

Jovanović je ocenio da se sa Tomislavom Nikolićem u drugom mandatu ne može računati na rešenje nekih problema - pre svega, dilema kao što je EU ili Rusija.

LIDER LDP: Poslednji sam koji razmišlja o kandidaturi za predsednika

Sa Nikolićem ne možemo računati da će se taj problem rešiti, rekao je Jovanović i dodao da su tu i pitanja Kosova i Bosne.

Foto: Dragana Udovičić

Govoreći o eventualnom kandidovanju Aleksandra Vučića, Jovanović je rekao da sadašnji premijer, ukoliko "želi da bude uspešan predsednik, ne kao oni koji su bili prethodno, mora da seče sve ove Gordijeve čvorove".

JOVANOVIĆ: Ako neko izlazi na izbore da bi lečio frustracije Vučićem, izaći će još više frustriran

Govoreći o Vučiću, Jovanović je rekao da ne smatra da su njegove ekonomske reforme loše, kao i da ne zna nikoga u istoriji ko smanjuje plate i penzije zato što to želi.

Foto: Marina Lopičić

Onda se ljudi pozivaju na stečeno pravo, a uništili smo sistem iz kog to pravo proizlazi. Ovu zemlju treba da izgradimo, jer nje nema. Upravo zbog toga što je nema, toliko smo isfrustrirani Vučićem, rekao je Jovanović.

ČEDA JOVANOVIĆ: Pobednik izbora Vučić ili neko koga on podrži

Umesto države koja ne postoji, dobili smo pojedinca koji se ponaša kao da je on država, a to pravo crpi iz činjenice da je zemlju dobio u ruševinama. Ako hoćemo to da promenimo, moramo da razgovaramo pa da uvučemo rogove i Jeremić i ja i Janković i Vučić, zaključio je Jovanović.

(Fonet/N1)

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Aleksandar Jovanović,Foto: Beta