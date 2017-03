KURIR TV KRAGUJEVČANIN OD KOMŠIJA SAZNAO ZA NAGRADU: Mator sam za Grčku, zamenio bih za neke pare...

Živanović je u razgovoru za Kurir ispričao da je njegova supruga pratila izvlačenje i da isprva čak i nije bila sigurna da su baš oni srećni dobitnici.

"Bilo je uzbudljivo, nisam mogao da verujem da sam to ja. Supruga je gledala izvlačenje i nije shvatila kad su oni rekli Živanović Miodrag, Kragujevac, da sam to ja, jer nisu rekli Resnik. Nije znala žena šta i kako, i ona je bila u dilemi. Saznao sam od komšija, oni su gledali na internetu, a imam i unuku u Bresnici, i ona mi je javila", priča on.

Na pitanje da li se nadao nagradi, Živanović ne krije da je verovao u srećnu ruku.

"Bože moj, čim sam slao, ja sam i očekivao nešto, ali sam više želeo neke pare ili robne nagrade. Videću ako bi moglo da se zameni to za neki novac, nisam ja za putovanje, stariji sam čovek. Ja teram sina da ide, on mi kaže: "Nemam ja pasoš". A ni ja nemam. Ali igram i dalje, do kraja, dokle god budu izvlačenja, ja ću da šaljem. Pa neka bidnem i ja neki sretnik u životu", završava ovaj Kragujevčanin.

(B. Vranješević)

