(VIDEO) Ajfon za male pare!? Kad je stigla kući pobesnela je šta su joj uvalili!

Novi ajfon za 400 dolara. Zvuči već sumnjivo, zar ne? Pa još kad čujete da je kupljen na ulici od nekih čudnih likova, onda samo čekate da čujete gde je podvala.

No, ženi iz ovog videa ništa od toga nije zazvonilo na uzbunu, već je bila odlučna da pazari ajfon po tako povoljnoj ceni. Doduše, tražila je da vidi aparat što joj je prodavac i omogućio. Pošto je sve izgledalo ok, ona je spremila pare, a on je krenuo da pakuje robu.

No, kad je došla kući i raspakovala kutiju unutra je pronašla samo nekoliko komadića krompira. Od ajfona - ni traga ni glasa!

Da stvar bude još smešnija prevarant joj je spakovao punjač za telefon, ali za - android modele.

