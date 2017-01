(FOTO) LUCIFER LIČNO ISPOZIRAO ZA FOTKU: Da li je na slici đavo ili samo paklena neslana šala?

Prvog dana nove, 2017. godine, Ričard Kristijanson je na Fejsbuku postavio famoznu sliku mračne krilate figure kako se probija iz magle tamne ulice uz komentar: "Šta vi dovraga vidite na ovoj slici?"

Man in Arizona captures these images that are going viral. Some say it's a demon, others say an angel. What do you think? @cleveland19news pic.twitter.com/4Q7PUI4QeU