BIR FEST: Feštu otvara Ejžen dab fandejšen!

Najveći pivsko-muzički festival u ovom delu Evrope i ovog leta će, od 16. do 20. avgusta, na Ušću ugostiti više od pola miliona posetilaca, a vrata će spektakularno otvoriti britanski elektro sastav Ejžen dab fandejšen.



ADF neguje dab zvuk pod snažnim uticajem pank-rok kulture i tradicionalnih ritmova. Do sada su objavili 14 albuma, a njihove nastupe odlikuje velika energija, koju će beogradska publika prvi put osetiti na Ušću, i to besplatno. Ljubitelje domaćeg zvuka obradovaće koncert Riblje čorbe.



Kao uvod u ovogodišnju manifestaciju, tokom celog leta biće organizovan niz događaja, na kojima će posetioci moći da se bolje upoznaju sa sadržajima ovogodišnjeg festivala, a na samom Bir festu biće organizovana i prva međunarodna razmena pivskih suvenira.



M. C.

Autor: Foto: Promo