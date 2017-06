VOJIN SE POTRESNIM GOVOROM OPROSTIO OD DRAGANA MIĆALOVIĆA: Voleo ga je svako ko ga je poznavao, makar i minut

Danas je sahranjen poznati srpski glumac Dragan Mićalović, otac glumica Slobode i Dragane Mićalović koje su neutešne zbog velikog gubitka.

Poslednji govor u ime porodice i prijatelja, održao je Vojin Ćetković.

- Bio je član Udruženja dramskih umetnika Srbije i Saveza ribolovaca. To su jedine članske karte organizacija i partija kojima je on pripadao. Ipak, najviše se ponosio svojim devojkama. Imam utisak da je uspevao sve odjednom da ih zagrli. I Miru i Bobu, Gagu, Milicu, Veru, Milu, Mašu i Zoricu. I sve su one grlile njega. Bio je najvoljeniji otac kojeg sam poznavao, njegove ćerke stajale su do kraja uz njega kao najbolje obezbeđenje nekog cara. On, ponosan kao paun, kao vladar kosmosa, zaštićen. Ljubav prema najbližnjima, ali i prema svima ostalima, delio je kao besplatne ulaznice svog pozorja. Nebrojani su pozive, telegrami, sms poruke koje smo kao porodica dobili. Voleo ga je svako ko ga je poznavao, makar i minut. Znam za njegove neke neostvarene želje, snove, ali mislim da ponekad i nije umesno ostvariti sve što zamisliš. Gledao sam dok ga je Boba držala za ruku, čuo sam kada mu je rekla, ljubeći ga u čelo: "Putuj anđele moj i ne brini. Biće sve u redu". Tad je glavni majstor za svetlo kao poslednji štimung naglo ugasio svetlo. Spusti se zavesa, nastade muk. Bog nek mu dušu prosti".