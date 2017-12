PROSLAVILI 42 GODINE BRAKA: Evo kako je Predrag Ejdus upoznao svoju suprugu, jednu od najlepših Beograđanki!

Glumačka legenda Predrag Ejdus je u jednom od najdugovečnijih brakova na domaćoj javnoj sceni, a on i njegova supruga Milica su nedavno prosavili 42. godišnjicu zajedničkog života.

U poslednjem intervjuu, glumac se prisetio perioda u kom je upoznao ženu koja mu je obeležila ceo život.

"Primetio sam je mnogo pre nego što sam je upoznao. Stanovao sam kod Pravnog fakulteta, a ona je tuda svakodnevno prolazila sa drugaricama na putu do Arhitektonskog fakulteta. I stvarno je bila prelepa, pa su je primetili pa su je primetili i svi drugi, ne samo ja. Mi smo u to doba bili klinci, one su već bile studentkinje, a mi gimnazijalci. Nisam ni sanjao da će biti moja. Kasnije smo se upoznali i sve je imalo prirodan put, pa je tako došlo i do našeg zbližavanja i braka. Venčali smo se kada sam se vratio iz vojske 1975. godine i naravno da sam bio ponosan na suprugu, ali i na sebe što sam uspeo da osvojim jednu od najlepših žena Beograda", ispričao je sa osmehom glumac.



Milica Ejdus je poznati scenograf i arhitekta, ali je veoma retko možemo videti u javnosti.

