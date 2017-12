DAVLATOV U GLAVNOM PROGRAMU BERLINALA: Milan Marić u trci za Srebrnog medveda

Film „Davlatov“ s Milanom Marićem u glavnoj ulozi svetsku premijeru imaće naredne godine na Berlinalu.



Pored novih ostvarenja Gasa van Santa i Malgožate Šumovske, udarni niz čini i rusko-poljsko-srpski biografski film Alekseja Germana mlađeg o ruskom piscu Sergeju Dovlatovu.

- Jako sam srećan. Čekam da mi se slegnu utisci, a videćemo šta će se dogoditi u februaru. Isplatio se moj trud i rad - rekao je za Kurir Marić, koji će se filmom i kao glumac boriti za Zlatnog i Srebrnog medveda.



Još ranije je najavljeno da će novi film Vesa Andersona „Ostrvo pasa“ 15. februara otvoriti Berlinski festival, kao i da će se takmičiti za glavne nagrade.



„Davlatova“ je podržao Filmski centar Srbije na konkursu za sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija, a čak dva puta je odbijen. Marić je ranije za Kurir ispričao kako je dobio ulogu pisca Sergeja Dovlatova, koji je živeo sedamdesetih godina prošlog veka.

- Preporučila me je koleginica koja je radila s Germanom na prethodnom filmu. Tražili su glumce u Rusiji, Americi, Gruziji, ali kad su videli moje fotografije, dobio sam poziv na kasting. Ruski sam počeo da učim tek kad sam dobio potvrdu da su mene odabrali za film. Učio sam ga tri meseca. Naučio sam ga na upornost, a ne na muzikalnost, jer ne umem da pevam. Išao sam po dva puta dnevno na časove. Govorim ga, ali još nisam opušten u komunikaciji - rekao je glumac.

On se tokom snimanja osećao kao velika zvezda.

- Stvari tamo funkcionišu malo drugačije nego u Srbiji. To je nešto kao istočni Holivud. Neke stvari su me iznenadile, nešto što sam gledao samo na filmu. Sakrivali su me od novinara. Imao sam čoveka koji me je čuvao od paparaca. Producenti nisu želeli da objave ko je dobio glavnu ulogu - ispričao nam je Marić.



I na domaćem terenu VUKAN U „NEMANJIĆIMA“

Milana Marića domaća publika će bolje upoznati naredne godine jer igra jednu od glavnih uloga u seriji „Nemanjići“. Glumac tumači Vukana Nemanjića u mladosti. - Ništa ovako veliko RTS nije radio, poslednji tako veliki su bili „Otpisani“ - kazao je Marić na poslednjoj klapi.

