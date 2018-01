DETALJI IZ ŽIKINE DINASTIJE ZA KOJE NIKAD NISTE ČULI: Milan želeo da odustane od uloge zbog Žike, a zbog SMRTI GLUMCA prekinuto snimanje!

Prošlo je trideset godina od kako su snimljeni prvi kadrovi kultnog serijala filmova "Žikina dinastija", a i ove godine kao i svih prethodnih obarali su rekorde u reprizama tokom novogodišnjih praznika. Iako vam se čini da ste možda videli sve, otkrivamo detalje sa snimanja o kojima se u javnosti istinski malo zna.

Sve je počelo davne 1977. godine kada je započeta realizacija filma "Lude godine". U to vreme strogog komunizma po gradskim krugovima pričalo se o uvođenju seksualnog obrazovanja u škole, pošto je u to vreme to bila tabu tema.

Sama ideja filma bila je da se probije ta barijera i da se javnosti cela tema prikaže realno, bez neke gorčine. Tadašnji režiser Zoran Čalić zajedno sa scenaristom Jovanom Markovićem u saglasnosti sa članovima komunističke partije započeo je realizaciju projekta.

Obilaze brojne psihologe, socijalne radnike, lekare i u isto vreme započinju sa pisanjem likova Marije i Bobe. Pored toga što su temu seksa želeli da istaknu kao sasvim normalnu pojavu, oni su za zadatak imali cilj da prikažu na koji način je najbolje očuvati porodicu kao celinu i zajednicu.

Reditelj odlučuje da glavne uloge podari amaterima koji su bili deo dramske sekcije Radio Beograda. Rialda Kadić, u filmi Marija Pavlović-Todorović, imala je svega četrnaset godina kada se pojavila ispred kamera i nije imala nikakvog iskustva na filmu. Prvi put se u životu poljubila sa Vladimirom Petrovićem (Bobom iz filma) kada je on imao svega šesnaest godina.

Ali, malo je falilo da Rialda ne dobije ovu ulogu, jer je tadašnjoj glumici u usponu Sonji Savić dato da upravo ona tumači ovaj lik. Zbog brojnih projekata na kojima je radila morala je da odbije glavnu ulogu, ali se pojavljuje u filmu u nekoliko kadrova kao Bobina školska drugarica.

Snimljen je prvi film "Lude godine" i reditelj je bio odlučan da ne želi da snima nastavke, ali usled ogromne popularnosti filma, "nateran" je da svega mesec dana nakon prikazivanja ponovo počne sa snimanjem.

Na realzaciju se čekalo čak nešto više od dve godine.

"Došlo doba da se ljubav proba" premijerno je prikazan 31. januara 1980. godine i od tada je snimljeno čak osam nastavaka. Bioskopi su bili prepuni, a jedna zanimljivost je da se u Moskvi tih dana čak u deset bioskopa puštao ovaj film.

"Ne znam gde to počinje neukus. Da li je neukos psovka? U mojim filmovima radi se o našem mentalitetu. Nisam imao želju da pravim neke lakirovke, mi smo psovačka nacija. Zašto bih od jednog majsotra pravio visokog intelektualca? Kada u globalu gledano kod nas svi psuju, od kočijaša do doktora", rekao je Čalić novinarima tokom emitovanja filma.

Dok je trajala pompa oko serije, mislili su da su Rialda i Vlada zaista u ljubavnoj vezi. Međutim, oboje su isticali da su isključivo prijatelji.

Rialda nije želela da zapostavi privatan život, te nakon snimljenog drugog filma upiala svetsku književnost u Beogradu, a po završetku otišla u London. U međuvremenu udala se, postala je izveštač BBC tokom rata na prostoru bivše Jugoslavije, a danas se aktivno bavi psihoterapijom.

"Imala sam sreću da su meni Radio Beograd drugi program i tada treći kanal televizije Srbije pružili priliku da radim nešto jako lepo - da pišem jednu kolmunu i da pravim programe o Londonu", izjavila je Šebekova po dolasku u Beograd pre godinu dana.

Sa druge strane, Boba slično kao na filmu, ostaje u Beogradu, postaje tonac na Radio Beogradu, a uporedno sa tim otvara svoju marketinšku agenciju. Venčava se i dobija sina Igora. Ljudi ga danas prepoznaju po glasu.



"Čalić je bio najodlučniji i prihvatio sam se za projekat "Lude godine". Ti filmovi su me posle ubacili u fioku iz koje do dan danas nisam izašao", objasnio je Vlada Petrović.

Žika

Zaštiti znak filma i osoba čije replike se iznova ponavljaju Dragan Bojanić Gidra uvek se spreman pojavljivao na snimanjima i u tačno vreme. Mnogi su tada u to vreme spekulisali da će sa njim biti najteže raditi, ali je bio potpuno suprotno. Privatan život nikada nije želeo da iznosi u javnost, pa se jako malo zna da je njegova supruga iz realnog života Ljiljna Kondić, čuvena profesorka na čijim časovima su se ljubili Nataša i Miša.

Supruga Dara

Dara Čalenić napustila je projekat posle trećeg filma jer je želela da ode u Ameriku gde je njen suprug Vlada Petrić predavao filmsku režiju na čuvenom Harvardu. Tamo se posvetila privatnom životu.

A u fimu su njen odlazak predstavili tako što je pala sa prozora dok je prala prozore. Umesto nje, već u sledećem filmu došla je Vesna Čipčić.

Dara Čalinić je pre godinu dana turistički posetila Beograd, ali je upravo u Srbiji zadesio moždani udar, zbog čega je morala da produži svoj boravak.

Najveću podršku pruža joj suprug sa kojim je pedeset godina u braku.

Milan

Sa druge strane, Marko Todorović (Milan Todorović) odlično se slagao sa Žikom u privatnom životu, iako obojica imaju različit stil glume. U jednom trenutku Marko je poželeo da prekine snimanje filmova posle petog dela. Glavni razloga je bio to što je Gidra bio prezauzet sa brojnim projektima, te se čekao prvi slobodan termin. Todorović tada odlazi kod Čalića i vraća scenario uz izgovor da ne želi da čeka Bojanićev slobodan termin.

"Njegova uloga je bila velika i nije dolazilo u obzir da snimamo bez Marka. Pokušao sam da ga odobrovoljim, našli smo se nekoliko puta u kafani kako bi omekašao njegov stav. Prihvatio je sve uslove, Gidra je znao za ovu priču te je na snimanjima često zadirkivao Marka zbog ovoga", stakao je jednom prilikom reditelj.

Nataša

Popularna plavuša Gala Videnović kada se pojavila u ulozi Nataše imala je svega šesnaest godina i išla je u gimnaziju. Iz tog razloga morala je poslednju godinu da zavši vandredno, jer zbog snimanja nije stizala da redovno ide na časove. Zanimljiva stvar je da ona u filmu uopšte nema prezime, dok svi drugi likovi uredno imaju.

Nikola Kojo (Mihajlo Pavlović) nakon ove uloge otvorio je sebi vrata kinematografije i postao jedan od najpopularnijih glumaca u Srbiji.

Dragan Bojanić Gidra preminuo je 1993. godine i to je označilo kraj serijala.

