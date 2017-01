BRANKICA SEBASTIJANOVIĆ: Džaba KARIJERA i ostvarenja, ako nemam sa kim to da PODELIM! Pop kultura 20:36, 21.01.2017. 41

Glumica Brankica Sebastjanović otvoreno je pričala o ljubavi, poslu, tremi koju je imala pred premijeru.

Da li si imala pritisak kako će Milana Vasića i tebe publika prihvatiti kao nove Zonu i Maneta?

"Na samom snimanju, ne. Tada smo bili koncentrisani na to što radimo. Ali, ja uvek imam pritisak kad su moje uloge u pitanju, jer sam inače samokritična i onda se uvek pitam - da li ću ja to moći da iznesem, da li ću ja moći da zadovoljim publiku. U „Zoni” smo u svakoj sceni i Milan i ja i nemoguće je da se ljudi ne vežu za mene kao za lik. Zato sam samo razmišljala o tome da li ću ja to uspeti da iznesem kako treba, da li ću uspeti..."

Rekla si da privatno i nemaš mnogo sličnosti sa karakterom Zone. Šta ti je bilo najteže da za poistovećenje?

"Njena glavna drama u filmu je ta što ne može da ima dete. Ta situacija mi nije bliska, a trebalo je da se maksimalno poistovetim i da shvatim koja je to vrsta patnje i koja je to vrsta problema, pogotovu u to vreme kada zbog toga doživljavate osudu okoline."

Vladimir Sporčić

Kakva si ti u ljubavi?

"Nekad sam nepromišljena apsolutno. Nekad sam i tvrdoglava kao ona Zona, i brzopleta sam, a ono što je moja sličnost s njom, kad je reč o ljubavi, to je da do samog kraja verujem u to da ljubav može da pobedi sve. I da je ljubav prioritet i da sam spremna da se borim za nju. E sada, razlikujemo se i po tome što bih ja o tako velikom problemu pričala s mužem, ne bih samo sve u svojoj glavi držala."

A šta je tebi prioritet?

- Uvek su mi prioritet porodica i ljubav i prosto ne bih mogla da funkcionišem da toga nemam i mislim da će to biti uvek tako. Džabe mi i karijera i ostvarenja, ako to nemam s kim da delim. Jednostavno, ja nisam takva osoba. Jako sam emotivna i potrebno mi je da imam ljude koji me podržavaju i s kojima delim sve. Loše se osećam kad ljubav ispašta zbog posla.

Jesi li nekad bila tako ludo zaljubljena kao Zona?

"Jesam, kako nisam."

Je l‘ to bila ljubav za ceo život ili…?

"Nije. Te prve ljubavi su drugačije od onih kad već imaš neku zrelost, kad si u ozbiljnijim godina, ali svaka je ljubav bila posebna."

