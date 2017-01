DEL BOJ ŠOKIRAO SVE: Konačno progovorio o honoraru u Mućkama i ZAPREPASTIO sve!

Iako odmah pomišljate da su glumci ove serije zaradili milione, istina je potpuno drugačija.

"Nemojte da počinjem o platama u BBC-ju. Nikada nismo bili deo prve lige. Sitkomi su uvek bili siromašni rođak zabavnog televizijskog programa, bez obzira na to koliko su popularni. Oni pametni danas osnivaju svoje produkcijske kompanije i tako zarađuju. Ali to se nije radilo u moje vreme, već si dobijao samo ono što dobiješ. A to nikad nije bilo mnogo", rekao je glumac.

Dejvid je onda objasnio da je ogromna razlika između današnjeg i tadašnjeg sveta.

"Danas živimo u drugačijem svetu, u kojem su slava i novac najvažniji. Ja sam postao glumac jer je to bilo ono čime želim da se bavim. Želeo sam da budem uspešan, a ne slavan i bogat, a to nije isto. Ljudi to danas poistovećuju. Nudili su mi da uđem u rijalitije, a iako su honorari veoma privlačni uvek sam ih odbijao. Mislim da novac nikada ne treba da bude motiv", kaže on i dodaje:

"Čak i kada sam bio na vrhuncu popularnosti sa "Mućkama", nisam imao skupe automobile i nisam bio okružen ženama. Uvek sam stajao čvrsto na zemlji i radio svoj posao. Nisam želeo da postanem zvezda, nisam imao vremena za to. Samo sam hteo da budem dobar u svom poslu i da održim dobar standard."

Džejson je objasnio i da nikada nije imao ulogu u nekom velikom filmu zbog psovki.

"Psovanje je danas svuda. Čak i u televizijskim komedijama ljudi danas psuju. To me izluđuje", rekao je glumac za Dejli mejl.

Inače, Džejsonovo pravo ime je Dejvid Vajt. Imao je brata blizanca koji je umro na rođenju. Otac mu je branio da se bavi glumom, pa je šest godina radio kao električar pre nego što je skupio hrabrosti da ostvari svoj san. Danas vodi miran život sa suprugom Džil Hinčklif (56), i njihovom 15-godišnjom ćerkom Sofi Mej. Retko se pojavljuje u medijima i javnosti

