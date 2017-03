Smela i vatrena Melanija Tramp: Za nošenje ovih cipela potrebna je ludačka hrabrost! (FOTO)

Američka javnost osuđuje novopečenu prvu damu za sve i svašta, ali hteli to ili ne, u jednom moraju da budu složni i objektivni - modni stil i ukus Melanije Tramp je besprekoran!



To je još jednom pokazala, kada se u pratnji supruga Donalda i sina Barona ukrcala u privatni avion, kojim je sa porodicom otputovala na Floridu.



Za ovu priliku Melanija je odabrala dugačak mantil do ispod kolena, vatreno crvene boje, koji je istakao njen preplanuli ten. Kombinaciju je kompletirala popularnim modelom cipela slavne modne kuće Džimi Ču (Jimmy Choo), prepoznatljivim po vrtoglavo visokoj potpetici od 12 centimetara.



Hod na ovako visokoj i veoma tankoj štikli svojstven je samo damama sa velikim iskustvom u nošenju visokih potpetica.Ali čak i njima je problem kada treba da zakorače na ne tako ravnu površinu, jer je zbog neprirodnog pada na cipeli i još neprirodnijeg položaja stopala, hod u njima dosta otežan.Ipak, zarad mode i stila, Melanija se odvažila i preko trave u opasno visokim štiklama ponosno i stabilno koračala do aviona, bez ičije pomoći.

Autor: Foto: Profimedia