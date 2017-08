MARTONA MOSKOVSKA: Ova godina je presudna za čovečanstvo! I bez rata će mnogi pomreti!

Ona smatra je je ova 2017. godina presudan za ljudsko čovečanstvo, jer su se mnogi okrenuli od Boga, ne idu u Crkvu i predaju se materijalnim dobrima. Ova godina je vrhunac izopačenosti i nemorala koje je dostiglo ljudsko stanovništvo. Smatra se da je mesec avgust taj u kome će doći do takve promene. Naime skam sveta se neće desiti odjednom već će doći do jednog prelomnog događaja koji će pokrenuni niz drugih i vremenom dovesti do propasti.

"Bez rata će svi umrijeti, biće mnogo žrtava, svi mrtvi će ležati na zemlji… Bez rata će biti rata", Njene su reči.

Matrona je inače ruska vidovnjakinja i isceliteljka i o njoj su napisane mnoge knjige. Rođena je 1881. godine u seli Sebino u Tulskoj oblasti. Rodila se slepa i kao četvrto dete jedne siromašne porodice. Od ranog detinjstava je proricala i iscelivala ljude. Predviđala je sudbine i proricala ljudima kakva će im biti sudbina. Umrla je 1952. godine i dnevno se kod njene ikone u Moskvi pomoli oko 10.000 ljudi.

