IDEALAN DAR ZA 8. MART: Evo šta da poklonite dami prema njenom horoskopskom znaku!

Širom sveta danas se obeležava Međunarodni Dan žena, poznatiji kao 8.mart.

Evo šta je najbolje pokloniti svojoj devojci, ženi, majci, baki, sestri ili prijateljici u odnosu na njen horoskopski znak.

Svaka od njih ima nešto što je posebno raduje.

Ovan

Ove žene žive ubrzanim tempom života, jer žele da ostvare mnogo planova. Za nju bi najbolji poklon bio zgodni rokovnik u koji će upisivati svoje obaveze, a nije loša ideja ni uplaćena teretana i buket crvenih ruža.



Bik

Žene u ovom znaku su hedonisti, pa njen poklon, iako ne mora nužno biti skup, mora da deluje glamurozno i luksuzno. Uplatite joj tretman u velnes centru ili joj poklonite nakit. Uz to, nemojte zaboraviti na buket crvenih ruža.

foto: profimedia



Blizanci

Ove devojke vole sve da znaju i rade na sebi. Idealan poklon za nju bio bi dobar komplet knjiga, godišnja pretplata na njen omiljeni časopis ili set olovaka. Ulepšajte joj dan i buketićem đurđica.



Rak

One vole poklone. Najbitnije je da im dođu do srca. To može biti biti okvir za sliku, domaći kolači ili nešto za kuhinju. Cveće neka bude belo, najbolje ljiljani.

Lav

Kakav god poklon da odlučite da joj darujete, mislite unapred na to kako ćete ga upakovati, jer ako se ukrasni papir ne svetli, naće imati nikakvog učinka. Lavicama poklonite bocu dobrog šampanjca, zlatni nakit i malo ogledalce. Odvedite je na večeru u restoran, a nemojte zaboraviti i buket žutih ruža.

Devica

Dame u ovom znaku vrlo su praktične. Najbolje bi bilo da im uz neku orhideju, ružu ili narcise poklonite poklon bon u knjižari ili nekoj drogeriji.

Vaga

Darujte joj neke lepo oslikane kutije u koje će upakovati svoje korisne sitnice, kalupe za kolače ili porodični portret. Neće se buniti ako joj poklonite udobnu spavaćicu. Ruže moraju biti ogromne i mirisne.

foto: Profimedia

Škorpija

Žena u ovom znaku je strastvena, pa nećete pogrešiti ako joj poklonite seksi donji veš ili nešto slično što će rasplamsati stvari u vašoj spavaćoj sobi. Nemojte zaboraviti na buket crvenih ruža.

Strelac

Ovim ženama morate pokloniti nešto što će ih "terati" na akciju. Od seksi lisica, preko putnih torbi do putovanja na neku daleku destinaciji na kojoj ćete zajedno moći da istražujete. Cveće mora biti divlje, poput karanfila.

Jarac

Te su dame feministkinje, pa morate pripaziti što ćete joj pokloniti. Najbolje bi bilo da joj poklonite neku pametnu knjigu, kartu za muzej, a od cveća opredelite se za magnoliju.

Vodolija

Poklonite joj set kozmetike ili donji veš od čiste svile ili fine čipke. Obradovaće je i novi smartfon. Birajte orhideje ili kaktus.

Ribe

Ribe žive u svetu mašte. Kupite joj neku dobru knjigu, odvedite je na kratko ali slatko putovanje, a hotel po moćućnosti neka bude s bazenom u kojem će plivati. Od cveća birajte jorgovane ili orhideje.

foto: profimedia

Kurir.rs/24.hr, Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir dnevni horoskop 09.03.2018.

Kurir

Autor: Kurir