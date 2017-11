KILOMETRI NE MORAJU BITI NOĆNA MORA: Evo kako veza na daljinu može da uspe!

Ljubav na daljinu traži puno odricanja i prilično je zahtevna. Onaj ko vam kaže da je sve lako ako se dovoljno volite, verovatno nikada nije prošao vezu na daljinu.

Najčešći problem je to što jedna ili obe strane ne mogu prihvatiti i podneti što nisu bliže, a izluđuje ih i to što ne mogu pronaći rešenje u nekom kratkom roku. Zbog toga svaka sitnica postaje veliki problem, često dolazi do nepoverenja što konačno dovodi i do prekida veze. Ipak, nije sve tako crno. Ako vam je stvarno stalo da tog odnosa i želite ga održati i pretvoriti u nešto ozbiljnije, razmislite o sledećim savetima.

foto: Profimedia

Komunicirajte što je više moguće

U dobroj komunikaciji krije se rešenje za sve probleme. Danas je komunikacija na daljinu veoma jeftina (čak i besplatna), brza i dostupna. Ako vam u nekom trenutku dosade moderni kanali komunikacije, odvažite se i pošaljete mu romantično pismo? Možda vam to na prvu zvuči smešno, ali nešto "staro" može zapaliti vatru u vezi.

foto: Profimedia

Izrazite svoje emocije

Recite mu koliko ga volite, želite i da vam nedostaje. Podstaknite ga da i on vama kaže što oseća prema vama ako to sam prvi ne učini. Pričajte mu sve što se događa u važem životu kako bi imao utisak da ste blizu. Na taj način ćete mu dati do znanja da želite da bude deo vašeg života uprkos tome što je kilometrima daleko.

foto: Profimedia

Ako imate dovoljno novca, iznenadite ga posetom

Proverite ima li taj dan neki važan sastanak ili ide na nekakvu proslavu. Kada ste sigurne da je taj dan slobodan, odvažite se, kupite kartu i uputite se kod njega kako bi ga iznenadile na najlepši mogući način. Zamislite samo njegov iznenađeni i zaljubljeni izraz lica kada vas ugleda. Isplati se, zar ne?

foto: Profimedia

Budite snažne

Vezu na daljinu nije jednostavno održavati. Potrebna vam je velika snaga da se suočite sa svim problemima i izazovima koji su pred vama. Trebate stalno razmišljati o tome da ćete jednog dana, koji i nije toliko daleko, ponovno biti zajedno. I budite sigurne da će se to i dogoditi samo ako oboje date najbolje od sebe.

Kurir.rs/Cosmopolitan.hr, Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Ko kaže da PRAVA LjUBAV u svetu slavnih ne postoji? Ovih 5 parova odolelo je svim izazovima (VIDEO)

Kurir

Autor: Kurir