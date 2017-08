BAR JEDAN NJEN SAVET POŠTUJETE I DAN-DANAS: 7 modnih pravila koje je postavila Koko Šanel!

Teško je zamisliti kako bi svet izgledao da se, pre tačno 134 godine u francuskom gradiću Saumuru, nije rodila Gabrielle 'Coco' Chanel.

Modna pionirka oslobodila je žene iz krutih korseta i stvorila kultne modne predmete koje i danas nosimo. Povodom njenog rođendana prisetićemo se 7 najvećih izuma najbriljantnije modne inovatorke.

BIŽUTERIJA

Retko se pojavljivala bez gomile lažnih bisera oko vrata, a upravo je ona prva počla da dizajnira bižuteriju. Na tu ideju dovela ju je želja da ženama omogući da kupuju jeftiniji nakit kako bi njime mogle da upotpune svaku odevnu kombinaciju.

ŽENSKE PANTALONE

Pre 80 godina pantalone su nosili samo muškarci, a Koko je to promenila zauvek. Smatrala je da žene moraju da imaju jednaku slobodu kao muškarci i da ih korseti i suknje fizički sputavaju. Prelomni trenutak desio se kada je Koko shvatila da ne može da jaše konja u dugoj suknji i doslovno skinula pantalone s muškog jahača i obukla ih.

MALA CRNA HALJINA

Htela je da stvori haljinu pristupačne cene koja će biti dostupna ženama iz svih društvenih slojeva, odnosno najširem tržištu. Haljinu koja će moći da se nosi na bezbroj načina i tako je nastala mala crna haljina, najpopularnija haljina na svetu. Kada je prvi put predstavljena 1926. godine, Vog je pisao da će postati vrsta uniforme za sve žene i za sve ukuse. 90 godina kasnije, mala crna haljina i dalje ima jednaku moć.

MAJICA NA PRUGE

Koko Šanel mnoge inspiracije crpela je iz svoje domovine, pa tako i za majicu na mornarske pruge. Posmatrajući francuske ribare u majicama s belim i plavim prugicama sinulo joj je da bi takav jednostavan uzorak fantastično izgledao i na ženama. Koko je dizajnirala najjednostavniju verziju majice na mornarske pruge, a kasnije su prugice prenesene na pantalone, cipele, torbe i druge modne dodatke.

PREPLANULI TEN

Početkom 20. veka bled ten bio je u modi. Preplanula koža povezivala se s nižom, odnosno radničkom klasom. A onda je Koko slučajno izgorela pod suncem na Francuskoj rivijeri. Kada se vratila u Pariz, prijatelji su se divili njenom osunčanom tenu i sami su počeli da se sunčaju. Tako je nekad omražena preplanulost postala simbol bogatstva i lepote i trend koji nikada neće nestati.

ŽENSKI KOSTIM

Ideju i za ovaj ikonični komad dizajnerka je pozajmila iz muške mode, odnosno muškog odela. Jaknica bez okovratnika, ispletenog uzorka i s metalik dugmićima i suknja koja sužava, činile su kostim od tvida idealnim za žene koje su posle Drugog svetskog rata želele da izgrade karijeru u dominantnom muškom poslovnom svetu. Kostim su, između ostalih, nosile Odri Hepbern, Grejs Keli i Džeki Kenedi.

ŽERSEJ

Još jedna stvar koju je Koko ukrala od muškaraca je žersej. U njeno vreme ovaj udobni materijal koristio se samo za izradu muškog donjeg rublja. Za žene je to značilo potpuni preporod jer su do tada nosile samo krute i neudobne, ali skuplje materijale. Jeftinijim žersejem Šanel se snabdevala kada je zbog Drugog svetskog rata došlo do nestašice skupih materijala.

