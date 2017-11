SEDAM DANA SAM PILA SOK IZ TEGLE SA KISELIM KRASTAVČIĆIMA: Rešila sam 2 neprijatna problema koji muče većinu žena!

Ovaj sok, koji sadrži samo vodu, so i sirće, mnogi hvale jer ublažava grčeve u upalu mišićima, spriječava dehidrataciju tokom vežbanja i nema masnoća.

Zato je dobar i kod borbe s kilogramima. Pun je i antioksidanata i dobar je za varenje. Uz to, pokazalo se da je odličan i kod zadaha. Zato sam rešila da se sama uverim da li je sok od kiselih krastavčića zaista tako dobar, pa sam pila po čašicu dnevno sedam dana, mada nisam bila sasvim oduševljena idejom.

foto: Profimedia

Već prvog dana sam se navikla, uopšte nije bilo lošeg ukusa, samo što je bilo slano. Drugog dana sam se ponadala da će smanjiti grčeve koje sam dobila i oni su zaista nestali. Ne znam samo da li je to baš zbog soka ili je slučajnost. Trećeg dana sam se sasvim navikla na ovaj moj nov ritual, a budući da sam imala trening, bila sam ubeđena da ću sutradan dobiti grčeve i upalu mišića kao i obično. Ipak, četvrtog dana to se nije desilo, nikakve bolove nisam osetila. Petog dana, koji je bio drugi dan posle treninga, kad obično imam bolove, i dalje nije bilo grčeva. I iako je to možda slučajno, a možda i zbog ovog soka, važno je da me mišići nisu mučili kao inače. Do tada sam se već skoro sasvim navikla i nije mi bilo čudno što pijem ovaj sok. Šestog dana sam poljupcem s dečkom proverila da ovaj sok zaista deluje na zadah.

foto: Profimedia

Poslednjeg sedmog dana uvidela sam da je sve ovo bilo pravi potez. Od svega onoga što se govori za sok od kiselih krastavčića meni je sigurno pomogao kod grčeva i zadaha i rado bih ga preporučila svakom.

Kurir.rs/Littlethings, Foto: Profimedia

