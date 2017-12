INDIJKA JE ZNALA DA NJEN MUŽ IMA JOŠ JEDNU ŽENU, ALI SE IPAK UDALA ZA NJEGA: Sada ne može da se izvuče iz tog pakla!

Jedna Indijka priznala je da živi sa saznanjem da njen muž ima dupli brak. Iako joj to teško pada, nema snage da ga napusti ostavi.

Indijka je zatražila pomoć od kolumnistkinje portala The Sun, Dir Diedre jer njen suprug ima još jednu zakonitu ženu.

foto: profimedia

"Moj suprug ima dve žene. Udala sam se za njega jer ne bih podnela da ga ostavim, ali to je delovalo jako loše na moje emocije.Imam 29 godina, a bili smo u vezi dve godine pre nego što sam saznala da ima ženu i sina. Oboje smo iz Indije, ali živimo u Velikoj Britaniji. Kada sam otvoreno porazgovarala s njim o toj ženi, samo je zaplakao. Rekla sam mu kako sam videla mejl i tako sve otkrila. Plakao je i priznao da je u Indiji ušao u ugovoreni brak, ali me je uveravao kako nikada nije voleo tu ženu. Rekao je da me voli, a zatim i zaprosio. Pristala sam jer sam želela da uzmem njegovo prezime.

Venčali smo se pre šest meseci. Porodici sam rekla da smo imali građansko venčanje. Moji roditelji su bili tužni. Suprug mi je rekao da naš brak neće da pominje prvoj ženi, ali mene to muči. Ne želim da budem negova grešna tajna."

foto: Profimedia

Kolumnistkinja joj je dala sledeći savet.

"Nikada nećete biti srećni u tom paklu. Vaš muž možda ne voli tu ženu, ali malo je verovatno da će se taj brak poništiti.To bi ga učinilo bigamistom, a vaš brak nevažećim."

Kurir.rs/ TheSun, Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir