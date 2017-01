ZA BESPREKORNO LICE: Maska od kivija uz pomoć koje ćete regenerisati kožu

Kivi je namirnica koja je bogata vitaminom C koji je ključni u sintezi kolagena, glavnog nositelja čvrstoće i elastičnosti kože. S obzirom na to da je kolagen vezivno tkivo, logično je da trebamo maksimalno izrabljivati i koristiti kivi kako bismo dobili elastičnost i ublažili bore na koži. Visok sadržaj vitamina C potiče regeneraciju kože, zbog čega se maska od kivija preporučuje svim osobama iznad 25 godina, jer tada dolazi do opadanja količine elastina i kolagena u koži.

1.Maska od kivija

Preporučuje se nanositi na telo maksimalno jednom nedeljno.

Priprema: ogulite kivi, zatim ga umutite mikserom ili izgnječite vilicom. Ocedite višak vode i dodajte kašičicu meda. Masku nanesite na lice i ostavite da deluje 20 minuta. Rezultati bi vas mogli impresionirati!

2.Noćna krema od kivija

Priprema: u posudu stavite 3 merice svežeg crnog sleza i 4 merice maslaca, a zatim kuvajte na pari sve dok tečnost u potpunosti ne ispari. Ohladite kremu i dodajte nekoliko kapi isceđenog kivija. Smesu koristite uveče kao zamenu za uobičajenu noćnu kremu.

3.Za svježe lice

Priprema: izmešajte 15 kapi eteričnog ulja od narandže, 3 kašičice mekog sira, 2 kašičice jogurta, 1 žumance i dve kašice soka od kivija. Masku nanesite na lice i ostavite da deluje 15 minuta, a potom je odstranite mlakom vodom. Isti učinak postići ćete s maskom od usitnjenog mesa sveže, ekološki uzgojene narandže, pomešane sa svežim sokom od kivija.

