TI SI J*BAČ, A JA KLOŠARKA! Bajkerka se ne smiruje, okomila se na POLITIČARA: Pomeriću ti D*PE, plakaćeš SVAKOG DANA zbog mene!

Rijaliti Bar samo što je počeo, a odnosi među učesnicima već su se zaoštrili.

Nakon što se u samom startu pokačila sa Kristinom Stanković, koja je već postala miljenica muškaraca zbog bujnog poprsja, bajkerka Ivana se sukobila i sa učesnikom Ivanom Neškovićem, političarem koga bije glas velikog švalera

U startu su se stvorila dva tabora, između bivše zadrugarke Sanje Jakšić i bajkerke Ivane, a među njima se našao Ivan.

- Ja sam sebe pokopala da bih tebe uzdigla, da si ti j*bač, a ja klošarka, da ti d*kaš, a mogla sam da ćutim i da ništa ne kažem - kaže Ivana.

Nešković je naveo da je to samo deo njene strategije.

- Ti sama pričaš jedno, pa posle drugo. Previše gleda druge rijalitije, samo nemoj da misliš da imam neko loše mišljenje o tebi - rekao je Ivan bajkerki.

Ona je naglasila da želi da pokaže da jedna žena može da zgazi muškarca.

- Želim da pokažem kako jedna žena može da zgazi muškarca koji želi da dođe do pobede u rijalitiju preko žene - kaže bajkerka.

Ivan i Sanja konstatovali su da je bajkerka previše vulgarna.

- Shvatio sam da se sprda kao i ja, ali ovo je otišlo predaleko. Već je počelo da me guši, ne treba mi to, nisam došao da me neko zeza - kaže kaže Ivan.

Bajkerka smatra da Ivan samo sluša Sanju šta će mu reći.

- Nije on moje dete da ga ja tebi prepuštam - odbrusila je Sanja.

- Sad će j... ove klinke. Ovu sisatu što su joj do poda, znaš kakav će seks da mu bude, sad će on gicolinu da j*be, zgaziću ga kao pitu - kaže bajkerka Ivana.

- Ja ću da ti ispomeram d*pe, plakaćeš svaki dan, ima da napravim mušku k*rvu od tebe, to planiram, jer je fuj - kaže kaže Ivana.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu

