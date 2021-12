MISICA NAKON VRELE AKCIJE ZAVRŠILA U SUZAMA! Uplakana jedva došla do reči: Ne mogu više! OTKRILA ŠTA JE ZGROZILO

Nakon što je misica Sofija Una imala žestoku akciju sa Ivanom Neškovićem, požalila se Sanji Jakšić koja evidentno gaji osećanja prema njoj da sebi to nije trebala da dozvoli.

Naime, Sanja je primetila da nešto nije u redu sa Sofijom, pa je konstatovala da je postala asocijalna na šta joj je misica odgovorila:

- Ljudi su zgroženi šta sam ja sebi dozvolila. Ovo da ja doživim. Evo Sale mi je rekao danas da se izdignem iz svega toga. Videćeš me, upoznaćeš me, niko me nije us*ao kao ja samu sebe. Ne mogu više, hoću da idem odavde. Ja ne mogu ova ogovaranja. Blamiram se ovde sa polusvetom - požalila se misica kroz suze.

foto: Kurir televizija

Sanja je pokušala da je uteši.

- Preživela si ti i mnogo gore, izdićićeš se ti iznad toga. Šta te briga šta drugi prićaju - rekla je Sanja.

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8 24. decembra!

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu

Zaprati BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

33:32 BAR - Pregled dana - 1. deo 24.12.2021.