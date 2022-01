VEZALA SAM GA LANCEM, A ON JE LAJAO KAO PAS! Isplivale prljave tajne Ksenije Kranjec: DOMINO DAMA spunjava i najperverznije želje!

Večeras su se barovci igrali istina-izazov, a Ksenija Kranjec je svakako davala najinteresantnije odgovore.

Ksenija Kranjec tražila je od Marka Tošića da joj odgovori na pitanje da li voli da ispunjava fantazije ženama.

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

- Da, volim da je ona domino - ogovorio je Marko, a Ksenija se nadovezala:

- Meni je jedan tražio da ga vežem lancima i da ga vodim ulicom, a on da laje. I vezala sam ga i išla sam sa njim tako od sobe do sobe i on je lajao. Dobila sam ogromne pare za to - ispričala je Ksenija.

1 / 6 Foto: Kurir televizija

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BARA naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Zaprati BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs