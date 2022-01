IVAN MOŽE DA ME POJEDE, ALI ZA RAD JE DRUGI ČOVEK! Žestoke kritike na račun barovca: MUŠKI KOMPLEKSI PRORADILI

Ivan Nešković koji se istakao poslednjih dana po brutalnom ponašanju. Gosti Pulsa Bara su ga žestoko iskritikovali.

- Muški kompleksi proradili, čim žena može da ti osvoji ženu, dal je to žensko ili muško on će da te vređa najstrašnije, to mi se ne dopada. Oni kažu da je vredan, može da bude vredan sto puta, ali to bahato lomljenje vrata, vrištanje i sve ostalo. Jedva čekam da dođem u Bar i vidim Sanju - rekla je Mina Vrbaški.

- To se baš brzo razvilo, mesec dana je tek prošlo da bi došlo do toga da se već lomi razbija, da se unosi u lice. Meni je žao ove devojke Sanje, šta je svi napadaju - Jovana Ljubisavljević.

foto: Kurir televizija

- Ivan je momak koji može da me pojede, ali kada se radi drugi je čovek. Bez pogovora sve radi i to mi se sviđa, a to šta se dešava u kući, na to ne mogu da utičem - rekao je Bar menadžer.

foto: Kurir televizija

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8!

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15 imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Kurir.rs

Bonus video:

34:11 NIKAD VEĆI HAOS! LOME KREVETE I VRATA: BAROVCI NA IVICI TUČE