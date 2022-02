NISAM SE SNAŠAO! Marko prokomentarisao svoj otkaz u Baru: Mislio sam da će biti drugačije, NIJE SE CENIO MOJ RAD

Današnji gosti Puls Bara bili su Marko Tošić koji je sinoć dobio otkaz u Baru i numerolog Goca Dragišić!

foto: Kurir televizija

Marko je rekao da je ponosan na svoje učešće i da se maksimalno potrudio da sve zadatke Bara odradi kako treba.

- Nisam razočaran, kad sam se prijavio za rijaliti mislio sam da je to drugačiji koncept. Mislio sam da će više da se radi, da će akcenat biti na tome. Nisam se snašao po pitanju rijalitija, ali jesam po pitanju posla. Jednu svađu sam samo imao sa Sanjom, ovako van toga nisam pravio gluposti - rekao je Marko.

foto: Kurir televizija

Goca smatra da je Marko imao najmanje glasova jer nije pravio dramu u rijalitiju.

- Mislim da je zbog toga što je bio vredan on napustio rijaliti. Gledaoci generalno ne vole statiku, a Marko je stvarno bio super momak i nije pravio nikakve gluposti. Marko je bio ono što jeste - rekla je Goca.

foto: Kurir televizija

foto: Promo

Jedna od nominovanih sinoć bila je i Kristina Stanković, koja se takođe pridružila gostima u studiju Puls Bara.

Atraktivnu plavušu nominovao je njen rijaliti momak Davor, što ovu priču čini komplikovanijom. Kristina se danima uzdržavala da ne pokaže koliko je njegov potez povredio, ali juče je u lajv uključenju priznala Davoru da je povredilo to što je od svih učesnika on nju nominovao.

- Pogođena sam bila zbog nominacije, strah od ispadanja nisam imala jer nisam očekivala da ću ispasti. 1000 emocija je prošlo kroz mene par dana pred toga zbog osobe koja me je nominovala. Mislim da se Davor pokajao što me je nominovao, drago mi je što sam to videla. Da sam ispala, mislim da bi mu toliko bilo krivo da bi "sam sebi d*pe pojeo" - rekla je Kristina.

foto: Kurir televizija

