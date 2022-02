ŠOKANTNO! Tajanstvena devojka ispričala svoju stranu priče: KADA BI ZNALI KAKO ŽIVOT MOŽE DA SE PROMENI, ŽIVELI BI GA KAO ALEKSA

Jelena Katarina Mitrović, novinarka, je zapravo tajanstvena devojka s kojom se učesnik Aleksa ljubio u Baru prošle nedelje. Oni su u Pulsu Bara ispričali svoju stranu priče.

- Moje mišljenje je da je zbog veoma velike razlike u godinama. Kada stariji muškarac poljubi devojku tipa 20 godina, to je okej normalno, ali kad je obrnuta situacija to nije normalno. Mislim da je to glavni razlog negativnih komentara - rekla je Jelena.

foto: Kurir televizija

Aleksa je naveo da nije rijaliti igrač i da je to hteo u tom trenutku.

- U suštini sam očekivao da će to da proleti kroz novine, samo da naglasim da to nije bio motiv. Činjenica je da ljudi reaguju tako kako reaguju baš zbog razlike u godinama. Meni je lično bilo lepo. Nisam rijaliti igrač, to sam ja - rekao je Aleksa.

foto: Kurir televizija

Jelena je ispričala svoju životnu priču i istakla da život treba da se živi punim plućima.

- Pre dve godine mi je dijagnostikovan kancer to sam operisala. Prošla sam 4 ciklusa hemoterapije, 3 ciklusa unutrašnjeg značenja i 25 spoljašnjeg zračenja. Opala mi je kosa i sve je to iza mene, da kažem prošlo. Sada sam okej i bila sam na kontroli u januaru. Jednostavno sam naučila da živim od početka. Sad još imam da operišem kilu, ali to je smešno u odnosu na sve ostalo. Rijaliti Bar mi je pomogao da dobijem neku novu energiju, nove ljude i novo sve. Možda najviše i Aleksa jer sam u njemu prepoznala delimično sebe u njegovim godinama, bila sam ozbiljno luda. Prosto kad bi ljudi znali kako život može da se promeni u sekundi, živeli bi ga kao Aleksa - rekla je Jelena.

foto: Kurir televizija

Pozivamo sve da svrate i borave u "Baru" i sami se upoznaju sa takmičarima i uživaju u atmosferi u Vlajkovićevoj 8!

foto: Promo

Pratite i Puls Bara koji vas čeka svakog radnog dana u 13:10 na Kurir televiziji, ukoliko propustite epizodu reprizu Puls Bara možete gledati u 22 časa.

BAR je pravi rijaliti, jer je zasnovan na baru koji stvarno postoji, sa stvarnim učesnicima, sa stvarnim gostima. Učesnici BAR rijalitija će morati da rade i da od zaređenog i žive - da plate komunalije, stan, i da kupe hranu. Osim njihove borbe za 30.000 evra, takmičari će morati da postave Bar na noge jer je to potpuno novo mesto u centru grada, u Vlajkovicevoj 8. Njih 15-oro imaju zadatak da razrade posao, da privuku goste, animiraju ih svojim nastupom i svojim pićima, kao i da od BAR-a naprave najpoznatiji i najposećeniji kafić u gradu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:21 Rade i Rada Vasić došli u Bar da zakupe lokal za dnevnu žurku