AGRESIVNO PONAŠANJE, KAŽNJENO OTKAZOM! Darko potpuno utučen posle izbacivanje: ZBOG KOGA SAM OVDE?

Svenovo agresivno ponašanje u Baru je oštro kažnjeno izbacivanjem.

Bivši rijaliti učesnik Bara Sven Vadlja bio je gost u Pulsu Bara gde se dotakao svog ponašanja zbog koga je dobio otkaz.

- Kao da sam bio u grču od kad sam se vratio. Svi su me gledali popreko i to mi je smetalo. Pa i kad se nasmeju imao sam osećaj da se smeju meni. Ja napolju nikada nisam imao tih problema da me alkohol okrene na agresivnost, ali eto ovde smo uvideli drugačije. Bio sam pod malo većom količinom alkohola, ovo se više nikad neće ponoviti. Sećam se svega što se izdešavalo. Ja sam tu pukao jer je došao gost i krenuo me prozivati da sam ja gej. Meni to jako smeta - rekao je Sven za Puls bara na Kurir televiziji.

1 / 5 Foto: Kurir Televizija

Sanja je istakla da ne podržava ono što je Sven uradio, ali da će mu se oprostiti jer je mlad.

- Niko ne podržava nasilje, posebno ono što je Sven uradio. Opet prepisaćemo to tome što je mlad i što ne zna. Ostao je posle svoje smene i nastavio je da pije. Darko je utučen, jer je došao zbog njega da on nebi napravio neke loše odluke. Pa je potom ostao sam i pita se zbog koga je tu. Mada ujutru je bio okej i otišao je da se vakciniše - rekla je Sanja.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Sven se dve večeri pred izbacivanje žestoko napio u Baru. U nekom trenutku ga je jedan od gostiju prozvao gejom, gde se on nije suzdržao i poludeo. Sanja koja je u tom trenutku došla da ga smiri je takođe bila napadnuta od strane njega, a kada je bar menadžer Nenad pokušao da ih razdvoji, Sven je napao i njega. U tom trenutku je Darko ustao i odvukao Svena dalje od Nenada i Sanje, mada nije mogao da ga obuzda, pa se uključilo i obezbeđenje.

foto: Promo

