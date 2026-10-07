- Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 03.10.2026. godine u na teritoriji opštine Zemun, na taj način što je oštećenog V.A. pokušao da uvuče u dvorište kuće, pa kako oštećeni nije želeo da uđe, iz ruke mu istrgao mobilni telefon, nakon čega je oštećeni krenuo da beži, ali ga je osumnjičeni sustigao, uhvatio sa leđa i oborio na zemlju. Onda je počeo da ga steže rukama za vrat, pa ga je podigao i počeo da ga vuče u pravcu kuće, ali je oštećeni uspeo da raskopča kaput, oslobodi se i počne da beži, nakon čega je osumnjičeni uzeo kaput oštećenog, ranac i torbu koji su ostali na licu mesta i odneo sa sobom, pri čemu se u rancu nalazio novac - saopštilo je tužilaštvo.