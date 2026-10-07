DAVIO ČOVEKA, VUKAO GA PO ULICI I OPLJAČKAO GA: Uhapšen lopov iz Zemuna, evo šta je uzeo od žrtve
- R.B. (32) uhapšen je u Zemunu zbog sumnje da je opljačkao V.A. i davio ga tokom napada.
- Prema navodima tužilaštva, pokušao je da ga uvuče u dvorište, oteo mu telefon i potom uzeo kaput, ranac i torbu sa novcem.
Muškarac R.B. (32) uhapšen je zbog sumnje da je počinio razbojništvo u Zemunu, tako što je opljačkao oštećenog V.A., a na kraju ga i davio.
Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju R.B.
- Osumnjičenom se stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 03.10.2026. godine u na teritoriji opštine Zemun, na taj način što je oštećenog V.A. pokušao da uvuče u dvorište kuće, pa kako oštećeni nije želeo da uđe, iz ruke mu istrgao mobilni telefon, nakon čega je oštećeni krenuo da beži, ali ga je osumnjičeni sustigao, uhvatio sa leđa i oborio na zemlju. Onda je počeo da ga steže rukama za vrat, pa ga je podigao i počeo da ga vuče u pravcu kuće, ali je oštećeni uspeo da raskopča kaput, oslobodi se i počne da beži, nakon čega je osumnjičeni uzeo kaput oštećenog, ranac i torbu koji su ostali na licu mesta i odneo sa sobom, pri čemu se u rancu nalazio novac - saopštilo je tužilaštvo.
R.B. je saslušan pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, tužilaštvo je Trećem osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora do 30 dana.