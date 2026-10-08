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Četvorica muškaraca iz Leskovca i okoline, optužena da su avgusta 2017. godine, u gotovo filmskoj akciji, opljačkala vozilo menjačnice u užem centru Leskovca, pravosnažno su osuđena. Presuda je sada pravosnažna, pošto je potvrđena pred Apelacionim sudom u Nišu.

Prema toj presudi, Ivan Jovanović iz Leskovca osuđen je na sedam godina zatvora, Vladica i Ivica Jović iz Leskovca na po šest godina, koliko je dobio i Dragan Stojković iz Navalina. Njemu se sudilo u odsustvu jer još nije pronađen, iako je za njim raspisana poternica. U kazne će im biti uračunato vreme provedeno u pritvoru.

Oni su 16. avgusta 2017. godine sa dva automobila pratili vozilo menjačnice, u kojem se nalazilo oko 60.000 evra, od Ulice Koste Abraševića do Ulice Vidoja Smilevskog. Tamo su vozilu sa novcem i dvoje radnika preprečili put i oteli šest vreća sa domaćim i stranim valutama. U njima je, preračunato u dinare, bilo 5.021.190 dinara.

- Kada je vozilo zaustavljeno, dvojica muškaraca izašla su sa maskama na licima i rukavicama na rukama. Jedan od njih uperio je pištolj u radnike i rekao: „Glave dole, ruke dole, pucaću.“ Potom je unutrašnjost vozila isprskao suzavcem - piše u presudi.

Za lokalne medije oglasio se rođak vlasnika menjačnice.

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Ilustracija Foto: Facebook

- Samo mi znamo šta smo pretrpeli za ovih devet godina. Vraćanje presude, odlaganja, borbu sa advokatskim vezama u Apelacionom sudu. Na kraju je pravda ipak pobedila - kaže za Jugmediu jedan od članova porodice Anđelković.

Optužbu je zastupalo Više javno tužilaštvo u Leskovcu, koje je, kako ocenjuje advokat oštećenih, iznelo veliki teret ovog slučaja, dok je osuđujuću presudu doneo sudija Višeg suda u Leskovcu Zoran Stojanović.

Opljačkani novac menjačnice iz Leskovca nikada nije pronađen.

Osuđene za krivično delo razbojništva u saizvršilaštvu sud je obavezao da solidarno vrate novac oštećenoj vlasnici menjačnice, ali je to, kako kažu u porodici, „na dugom štapu“. Dužni su da nadoknade i troškove oštećenoj strani i svedocima, kao i troškove sudskog postupka.

Dokazi su, između ostalog, izvođeni na osnovu snimaka sigurnosnih kamera u ulici pored Hemijske škole, odakle je počelo praćenje vozila menjačnice. Daljom rekonstrukcijom utvrđeno je da su pljačkaši zastali na mostu preko Veternice, izvadili novac iz šest kesa, prebacili ga u jednu, pa prazne kese bacili u reku. Potom su krenuli prema Donjoj Jajini i zastali kod romskog groblja, gde je ostavljeno jedno od vozila - "nisan primera". Tu im se gubi trag, ali su trojica od četvorice ubrzo pronađena i privedena.

(Jugmedia)

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