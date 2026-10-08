ZATEKAO SUPRUGU SA ŠVALEROM, PA IZBODEN NOŽEM: Drama na Voždovcu! Krvavi epilog preljube, hitno prebačen u Urgentni centar
- Na Voždovcu je muškarac M. S. zatekao suprugu sa drugim muškarcem u apartmanu, nakon čega je izbila tuča.
- Tokom sukoba D. R. je izvadio nož i ubo M. S. u nogu, pa je povređeni prebačen u Urgentni centar.
- Lekari su mu konstatovali lake telesne povrede, a slučaj istražuje Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
Bizaran napad dogodio se na Voždovcu u kom je muškarac M. S. (43) zadobio ubodnu ranu noge nakon što je, kako se nezvanično saznaje, u jednom apartmanu zatekao suprugu u društvu drugog muškarca.
Prema prvim informacijama, napad se dogodio u utorak veče, kada je M. S. došao u apartman u kojem su se nalazili njegova supruga I. S. (46) i D. R. (43), a susret dvojice muškaraca ubrzo je prerastao u fizički sukob koji se završio potezanjem noža.
Tokom obračuna D. R. je izvadio nož i M. S. naneo ubodnu ranu u predelu noge.
Ekipa Hitne pomoći odmah je izašla na lice mesta, a povređenom muškarcu je ukazana lekarska pomoć u Urgentnom centru, gde su mu, nakon pregleda, konstatovane lake telesne povrede.
O celom slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu tokom koje će biti utvrđene sve okolnosti ovog slučaja.
(Kurir.rs/Telegraf)