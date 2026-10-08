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U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksa S. (19) zbog sumnje da je 24. septembra pokušao da ubije D.P. (18) u centru Beograda. Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Aleksi S. odredi pritvor, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je Aleksa S. 24. septrembra u 00.44 sati u Ulici Braće Jugović, nakon što mu se oštećeni obratio i pitao ga zašto su tukli nepoznatog čoveka koje je sedelo na klupi u neposrednoj blizini, prešao preko ulice i nožem zamahnuo u pravcu predela stomaka oštećenog.

Oštećeni je radi zaštite od udarca postavio ruke u predelu stomaka, kojom prilikom mu je nožem naneta teška telesna povreda, nakon čega je osumnjičeni i drugi put zamahnuo nožem ka D.P, koji je izmicanjem izbegao ubod.