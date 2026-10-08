KRVAVA ŠVALERACIJA NA VOŽDOVCU: Najnoviji detalji napada, razjarenog muža i ljubavnika razdvajale 2 žene?!
- Na Voždovcu je ljubavni trougao u apartmanu prerastao u fizički obračun, nakon što je muž zatekao suprugu sa poznanikom. Prema istrazi, muž je prvi napao, a potom je uboden nožem u butinu.
- Dve žene koje su se zatekle na licu mesta sprečile su teže posledice.
Bizaran ljubavni trougao u jednom voždovačkom apartmanu pretvorio se u pravi filmski obračun u kom je zamalo pala glava!
Najnoviji detalji istrage otkrivaju da je prevareni muž M. S. (43) prvi fizički nasrnuo na D. R. (43), nakon čega je napadnuti muškarac dohvatio nož i zario mu ga direktno u butinu.
Sve je počelo naizgled bezazlenim druženjem kada su se I. S. (46) i njen poznanik D. R. našli na Voždovcu. Nakon što su zajedno pojeli pljeskavicu, dogovorili su se da iznajme „stan na dan”. Međutim, usledio je dramatičan obrt - I. S. je iz apartmana pozvala svog supruga M. S. i otkrila mu tačnu lokaciju.
Čim je stigao na adresu, podivljali muž M. S. uleteo je u prostoriju i odmah fizički nasrnuo na D. R. U opštem metežu i usijanoj atmosferi, D. R. je zgrabio nož i sečivom zadao ubodnu ranu M. S. u predelu butine.
Kako se saznaje, tragediju i fatalan ishod sprečile su dve žene koje su se zatekle na licu mesta. One su uspele da ulete između krvavih i razjarenih muškaraca i razdvoje ih pre nego što je došlo do još težih povreda.
Policija zaplenila nož
Nakon poziva, na lice mesta izašla je policija koja je izvršila uviđaj i pronašla nož kojim je napad izvršen. Ekipa Hitne pomoći transportovala je povređenog M. S. u Urgentni centar, gde su mu, na sreću, konstatovane lake telesne povrede.
O celom slučaju obavešteno je Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da prikupi sve dokaze i utvrdi potpunu krivičnu odgovornost svih učesnika ove voždovačke drame.
(Telegraf)