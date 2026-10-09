Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Suđenje četvorici optuženih u slučaju ubistva Zorana Golea (44) iz Inđije, koji je nasmrt izboden na Badnje veče 2025. godine ispred porodične kuće, ponovo je odloženo pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici. Novi glavni pretres zakazan je za 27. novembar.

Ročište koje je trebalo da bude održano 5. oktobra nije održano, pa se nastavak sudskog postupka ponovo pomera. Reč je o slučaju koji je potresao Inđiju, a porodica ubijenog Zorana već duže od godinu i po dana čeka sudski epilog.

Ovo nije prvo odlaganje u postupku protiv četvorice optuženih. Suđenje je prethodno odlagano zbog bolesti i nedolaska pojedinih okrivljenih, dok je zbog promene sudije postupak ranije vraćen na pripremno ročište.

Podsetimo, Zoran Gole ubijen je 6. januara 2025. godine, oko 23 časa, ispred svoje porodične kuće u Sremskoj ulici u Inđiji. U trenutku napada nalazio se sa maloletnim sinom, sa kojim je palio badnjak.

Foto: Kurir/D.Š., Privatna arhiva

Prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Zoran je zadobio ubodne rane opasne po život, od kojih je ubrzo preminuo.

Za teško ubistvo optužen je Miloš Š. Kostić (41), kojem se na teret stavljaju i pokušaj teškog ubistva i nasilničko ponašanje. U istom postupku optuženi su Đorđe B. (29), Stojan D. (36) i Aleksandar S. (36), zbog drugih krivičnih dela povezanih sa događajem.

Miloš Š. Kostić nalazi se u pritvoru, dok se preostala trojica optuženih brane sa slobode.

Na glavnom pretresu održanom 2. juna, Kostić je negirao krivicu, dok su ostala trojica okrivljenih ostala pri ranije iznetim odbranama.

Porodica ubijenog Zorana od početka prati suđenje. Njegovi roditelji, sestra i drugi članovi porodice ranije su se okupljali ispred Palate pravde u Sremskoj Mitrovici, zahtevajući da postupak bude sproveden i da se utvrdi odgovornost za njegovo ubistvo.