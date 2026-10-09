Slušaj vest

Šesnaestogodišnji dečak koji je teško povređen u stanu na Vračaru, kada je slučajno pucao sebi u vrat iz pištolja, nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju. Kako je ranije objavljeno, nesreća se dogodila dok se u stanu nalazilo šestorica tinejdžera.

Istraga je pokazala da je do incidenta došlo u subotu oko 21.20 sati, dok su roditelji dečaka bili na putu u Grčkoj. Tinejdžer je iz ostave uzeo pištolj kako bi se pohvalio petorici drugova koji su bili kod njega u stanu.

Reč je o neregistrovanom i nelegalnom pištolju koji je otac dečaka nasledio od svog oca i držao u ostavi. Dečak je pred drugovima razgledao oružje i u njega stavio šaržer pun metaka. Prema svedočenju njegovih drugova u policiji, on je u nekoliko navrata pritiskao obarač. U jednom trenutku, kada je pištolj prislonio bliže sebi, oružje je opalilo i pogodilo ga u vrat, napravivši prostrelnu ranu. Tokom uviđaja, policija je čauru i zrno pronašla zabijene u vratima stana.

Izašao na terasu i ostao u svesnom stanju

Uprkos teškoj povredi, dečak se odmah uhvatio za vrat i izašao na terasu. Sve vreme je ostao u svesnom stanju i uspeo je lekarima Hitne pomoći, koji su ubrzo stigli u stan, sam da objasni da je reč o nesrećnom slučaju tokom igre. Nakon toga je sanitetom prevezen u Urgentni centar.

Otac sve priznao u tužilaštvu

Roditelji povređenog tinejdžera su se odmah po saznanju za tragediju vratili iz Grčke. Otac je na saslušanju u tužilaštvu u potpunosti priznao delo, objasnivši da je sporni neregistrovani pištolj nasledio i držao u ostavi koju koristi sa suprugom.

Protiv oca je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljeno držanje oružja i teško delo protiv opšte sigurnosti. Istraga o svim detaljima ove nesreće se nastavlja.