NOVI DETALJI DRAME NA VRAČARU: Tinejdžer se upucao u vrat dok se sa drugovima igrao pištoljem u stanu, evo u kakvom je stanju ranjeni dečak
- Šesnaestogodišnjak koji se slučajno upucao u vrat na Vračaru nalazi se u stabilnom stanju.
- Do nesreće je došlo dok je sa petoricom drugova razgledao neregistrovani pištolj koji je uzeo iz ostave, a oružje je opalilo kada je pritisnuo obarač.
- Otac je u tužilaštvu priznao da je pištolj nasledio i držao ga u ostavi, a protiv njega je podneta krivična prijava.
Šesnaestogodišnji dečak koji je teško povređen u stanu na Vračaru, kada je slučajno pucao sebi u vrat iz pištolja, nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju. Kako je ranije objavljeno, nesreća se dogodila dok se u stanu nalazilo šestorica tinejdžera.
Istraga je pokazala da je do incidenta došlo u subotu oko 21.20 sati, dok su roditelji dečaka bili na putu u Grčkoj. Tinejdžer je iz ostave uzeo pištolj kako bi se pohvalio petorici drugova koji su bili kod njega u stanu.
Reč je o neregistrovanom i nelegalnom pištolju koji je otac dečaka nasledio od svog oca i držao u ostavi. Dečak je pred drugovima razgledao oružje i u njega stavio šaržer pun metaka. Prema svedočenju njegovih drugova u policiji, on je u nekoliko navrata pritiskao obarač. U jednom trenutku, kada je pištolj prislonio bliže sebi, oružje je opalilo i pogodilo ga u vrat, napravivši prostrelnu ranu. Tokom uviđaja, policija je čauru i zrno pronašla zabijene u vratima stana.
Izašao na terasu i ostao u svesnom stanju
Uprkos teškoj povredi, dečak se odmah uhvatio za vrat i izašao na terasu. Sve vreme je ostao u svesnom stanju i uspeo je lekarima Hitne pomoći, koji su ubrzo stigli u stan, sam da objasni da je reč o nesrećnom slučaju tokom igre. Nakon toga je sanitetom prevezen u Urgentni centar.
Otac sve priznao u tužilaštvu
Roditelji povređenog tinejdžera su se odmah po saznanju za tragediju vratili iz Grčke. Otac je na saslušanju u tužilaštvu u potpunosti priznao delo, objasnivši da je sporni neregistrovani pištolj nasledio i držao u ostavi koju koristi sa suprugom.
Protiv oca je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljeno držanje oružja i teško delo protiv opšte sigurnosti. Istraga o svim detaljima ove nesreće se nastavlja.
(Blic)