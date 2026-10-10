UHAPŠEN TINEJDŽER KOJI JE PRAVIO HAOS PO ZRENJANINU Nožem povredio mladića, pretukao starca, napao policiju
- U Zrenjaninu je uhapšen M. J. (21) zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela, među njima nasilničko ponašanje, zlostavljanje i mučenje, izazivanje opšte opasnosti i napad na službena lica.
- Sumnja se da je nožem ranio 22-godišnjaka, ranije napao 70-godišnjaka i razbio mu telefon, a potom u tržnom centru povredio još jednog mladića.
- Tokom policijske potere oštetio je privatni i tri službena automobila i lakše povredio sedam policajaca; određeno mu je zadržavanje do 48 časova.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M. Ј. (21) iz ovog grada, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela nasilničko ponašanje, dva puta zlostavljanje i mučenje, izazivanje opšte opasnosti, ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.
Sumnja se da јe on preksinoć, na bulevaru u Zrenjaninu, nožem naneo lake telesne povrede dvadesetdvogodišnjem mladiću i pobegao sa lica mesta.
Napao još jednog tinejdžera
Takođe, prethodno јe na putu između Zrenjanina i Lazareva zbog nesporazuma u saobraćaјu fizički napao sedamdesetogodišnjeg muškarca, nanevši mu lake telesne povrede, kao i da mu јe razbio telefon.
On se sumnjiči da јe јuče u tržnom centru, takođe fizički napao јoš јednog dvadesetdvogodišnjeg mladića, kome јe naneo lake telesne povrede, a potom tokom policiјske potere upravljaјući vozilom, oštetio јe јedan privatni automobil i tri službena vozila i tom prilikom јe lakše povredio sedam policiјskih službenika.
Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
(Kurir.rs)