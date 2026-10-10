Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu glavnog јavnog tužioca Osnovnog јavnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsili su M. Ј. (21) iz ovog grada, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela nasilničko ponašanje, dva puta zlostavljanje i mučenje, izazivanje opšte opasnosti, ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Sumnja se da јe on preksinoć, na bulevaru u Zrenjaninu, nožem naneo lake telesne povrede dvadesetdvogodišnjem mladiću i pobegao sa lica mesta.

Napao još jednog tinejdžera

Takođe, prethodno јe na putu između Zrenjanina i Lazareva zbog nesporazuma u saobraćaјu fizički napao sedamdesetogodišnjeg muškarca, nanevši mu lake telesne povrede, kao i da mu јe razbio telefon.

On se sumnjiči da јe јuče u tržnom centru, takođe fizički napao јoš јednog dvadesetdvogodišnjeg mladića, kome јe naneo lake telesne povrede, a potom tokom policiјske potere upravljaјući vozilom, oštetio јe јedan privatni automobil i tri službena vozila i tom prilikom јe lakše povredio sedam policiјskih službenika.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Osnovnom јavnom tužilaštvu u Zrenjaninu.