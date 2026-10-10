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Devetnaestogodišnji mladić D. J. teže je povređen u dramatičnom incidentu koji se odigrao na Zvezdari, nakon čega je sa teškim telesnim povredama i opasnim posekotinama po telu hitno prevezen u Urgentni centar.

Do napada je došlo sinoć oko 23 časa, dok se mladić nalazio na ulici u društvu prijatelja. Prema nezvaničnim saznanjima, oni su prolazili krajem i pevali navijačke pesme, kada ih je iznenada presrela grupa za sada nepoznatih osoba.

Nakon kraće verbalne rasprave, napadači su fizički nasrnuli na njih, a sukob je ubrzo eskalirao u brutalno nasilje. Kako tvrdi povređeni mladić, jedan od napadača je u toku tuče potegao sečivo nalik na sekiru i zadao mu više opasnih posekotina po telu.

Odmah po prijavi ovog brutalnog događaja, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su akciju "Vihor". Jake policijske snage blokirale su taj deo Zvezdare i trenutno intenzivno češljaju teren u potrazi za osumnjičenima.

Istraga je u toku, a policija radi na utvrđivanju svih detalja napada, kao i na identifikaciji i hapšenju počinilaca.