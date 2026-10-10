PROŠVERCOVALI 4 TONE KOKAINA I OPRALI MILION EVRA: Podignuta još jedna optužnica protiv Zvcierovog prljavog policajca
- SDT je podiglo optužnicu protiv Ljuba Milovića, Harisa Monića i još šestoro zbog sumnje da su činili organizovanu kriminalnu grupu.
- Na teret im se stavlja šverc 4.168 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu i prenos milion evra radi prikrivanja porekla novca.
Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon izvršene istrage, predalo optužnicu protiv Ljuba Milovića, Harisa Monića i šestorice okrivljenih, zbog postojanja osnovane sumnje da su stvorili organizovanu kriminalnu grupu i švercovali više od četiri tone kokaine iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.
Podsetimo, Ljubo Milović je bivši crnogorski policajac, kog su istražitelji označili saradnikom Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana. I Milović i Zvicer su godinama u bekstvu, a njihovo hapšenje je prioritet za crnogorsku policiju što potvrđuju i nedavno raspisane novčane nagrade za informacije koje bi doveli do njihovog lociranja i hapšenja.
Kako SDT navodi u saopštenju povodom podizanja optužnice za šverc kokaina, okrivljeni H.M., D.B. i R.W. učinili su krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, okrivljeni H.M. i pet, a okrivljeni D.B. i četiri krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Okrivljenom D.M. na teret se stavljaju dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, R.W. i krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a okrivljenima Lj.M., M.O., I.S. i R.K. krivično delo pranje novca.
- Predmet optužnice je delovanje kriminalne organizacije koju su, u 2019. godini, organizovali okrivljeni Lj.M. i M.O., čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i druga lica, koja je izvršila krijumčarenje ukupno 4.168 kg kokaina, iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu, ali i prenos novca dobijenog od prodaje opojne droge u iznosu od 1.000.000,00 €, iz Evropske Unije u Crnu Goru, u nameri da se prikrije njegovo poreklo, te neovlašćena prodaja kokaina i neovlašćeni prenos kokaina radi prodaje od strane pojedinih pripadnika kriminalne organizacije za svoj račun, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, tokom 2020. godine - stoji u saopštenju SDT-a.
Ranije je Specijalno državno tužilaštvo, u aprilu 2024. i junu ove godine, podiglo tri optužnice protiv oba organizatora i protiv 23 za sada identifikovana pripadnika kriminalne organizacije, za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, više krivičnih dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i pranje novca i druga krivična dela, koje su potvrđene i u toku je krivični postupak pred sudom.
(Adria)