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Specijalno državno tužilaštvo (SDT) je Specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici, nakon izvršene istrage, predalo optužnicu protiv Ljuba Milovića, Harisa Monića i šestorice okrivljenih, zbog postojanja osnovane sumnje da su stvorili organizovanu kriminalnu grupu i švercovali više od četiri tone kokaine iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu.

Ljubo Milović Foto: Printscreen/Libertas

Podsetimo, Ljubo Milović je bivši crnogorski policajac, kog su istražitelji označili saradnikom Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana. I Milović i Zvicer su godinama u bekstvu, a njihovo hapšenje je prioritet za crnogorsku policiju što potvrđuju i nedavno raspisane novčane nagrade za informacije koje bi doveli do njihovog lociranja i hapšenja.

Kako SDT navodi u saopštenju povodom podizanja optužnice za šverc kokaina, okrivljeni H.M., D.B. i R.W. učinili su krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, okrivljeni H.M. i pet, a okrivljeni D.B. i četiri krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Okrivljenom D.M. na teret se stavljaju dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, R.W. i krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a okrivljenima Lj.M., M.O., I.S. i R.K. krivično delo pranje novca.

Ilustracija Foto: Fotolares/Shutterstock

- Predmet optužnice je delovanje kriminalne organizacije koju su, u 2019. godini, organizovali okrivljeni Lj.M. i M.O., čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i druga lica, koja je izvršila krijumčarenje ukupno 4.168 kg kokaina, iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu, ali i prenos novca dobijenog od prodaje opojne droge u iznosu od 1.000.000,00 €, iz Evropske Unije u Crnu Goru, u nameri da se prikrije njegovo poreklo, te neovlašćena prodaja kokaina i neovlašćeni prenos kokaina radi prodaje od strane pojedinih pripadnika kriminalne organizacije za svoj račun, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, tokom 2020. godine - stoji u saopštenju SDT-a.