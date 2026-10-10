(FOTO) PRVE SLIKE IZ MIRIJEVA, AUTOMOBILI SPALJENI, DEO ZGRADE UNIŠTEN: Dvojica izazvala požar, vlasnik rent-a-kar agencije drugi put na meti?
- U Mirijevu su noćas izgorela četiri automobila rent-a-kar agencije, a plamen je oštetio i fasadu zgrade ispred koje su bila parkirana vozila.
- Stanari su evakuisani tokom intervencije vatrogasaca, a u požaru nema povređenih, ali je pričinjena velika materijalna šteta.
- Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je požar podmetnut, a vlasnik agencije je navodno drugi put na meti napadača.
Prizori u Ulici Jovanke Radaković u beogradskom naselju Mirijevo, gde je noćas izgorelo četiri automobila, uznemirujući su. Vatra, ne samo da je uništila vozila, već i deo zgrade ispred koje su ona bila parkirana.
- Automobili su pretvoreni u pepo, od njih su ostale samo školjke, a plamen je zahvatio i fasadu zgrade, tako da je i deo nje uništen. Oljuštena je do cigle, baš jezivo izgleda - kaže jedan od stanara zgrade u Mirijevu.
Kako je potvrđeno Kuriru, požar je prijavljen oko tri sata jutros, a na mesto požara brzo su stugli vatrogasci-spasioci VSJ Zvezdara sa pet vozila i 19 vatrogasaca-spasilaca.
- Stanari zgrade morali su biti evakuisani tokom intervencije pošto je situacija bila ozbiljna. Gust crni dim prekrio je čitavu zgradu, a čule su se i eksplozije dok se plamen dizao visoko - rekao nam je jedan zabrinuti stanar.
Prema nezvaničnim informacijama, izgorela su vozila jedne rent-a-kar agencije i sumnja se da je požar podmetnut. Kako nezvanično saznajemo, dva napadača dotrčala su iza zgrade i zapalila četiri automobila rent-a-car agencije koja svoja vozila drži na parkingu iza ove stambene zgrade.
Prema našim nezvaničnim informacijama, vlasnik ove agencije drugi put je na meti napadača - u prvom napadu izgorela su mu dva vozila, ali na drugoj lokaciji. Inače, vlasnik agencije ne živi u ovoj zgradi.
U požaru nema povređenih osoba, ali je pričinjena velika materijalna šteta, kako na spaljenim vozilima, tako i na stanovima koje je zahvatio plamen.
- Uglavnom je u pitanju izgorela stolarija i popucala stakla na prozorima - rekao je naš izvor.