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Dvostruko ubistvo i teško ranjavanje tri osobe dogodilo se u petak, 9. oktobra, u selu Donji Livoč kod Gnjilana, a Osnovno tužilaštvo u Gnjilanu saopštilo je detalje ovog zločina.

Kako se sumnja, muškarac Valjon Ramuši (38) iz sela Laštica osumnjičen je da je počinio krivično delo ubistvo tako što je, iz za sada nepoznatih razloga, pucao u svoju suprugu N. B. (27) i njenog rođenog brata E. B. (31), koji su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta.

Osumnjičeni se tereti i da je teško ranio M. B. (48), supruginog brata od ujaka, koji se zbog zadobijenih povreda leči u Univerzitetskom kliničkom centru Kosova, kao i još dve osobe.

Kako je navedeno iz tzv. kosovske policije, slučaj je prijavljen policiji 9. oktobra 2026. godine, oko 14.30 časova. Na lice mesta izašli su nadležni policijski timovi i tužilac, nakon čega su preduzete neophodne istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Tokom uviđaja zaplenjen je pištolj marke "bereta", za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog dela, dok je utvrđeno da je dozvola za oružje istekla, a na licu mesta su pronađeni i drugi materijalni dokazi koji bi mogli biti značajni za istragu.

Prema saopštenju tužilaštva, pretresi su obavljeni i na tri lokacije povezane sa imovinom osumnjičenog, tokom kojih su takođe oduzeti materijalni dokazi.

Tužilaštvo je navelo da osumnjičeni ranije nije osuđivan, kao i da protiv njega nije bilo prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.