ŠKALJARAC SAHRANJEN POSLE ŠEST MESECI: Krsto Vujić likvidiran u Barseloni, preživeo 3 atentata, ali je četvrti bio koban
- Krsto Vujić, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, sahranjen je u Herceg Novom šest meseci nakon što je ubijen u Barseloni.
- Napad se dogodio u bašti kafića dok je bio sa suprugom i detetom, a napadači nisu pronađeni.
- Vujić je ranije preživeo tri atentata i bio je na crvenoj Interpolovoj poternici, dok ga je tužilaštvo teretilo za ubistvo Šćepana Roganovića.
Krsto Vujić (44), visokopozicinirani pripadnik škaljarskog klana, koji je ubijen u aprilu u Barseloni, sahranjen je danas u Herceg Novom.
Vujić je sahranjen šest meseci nakon smrti, a kako kaže naš izvor, dugo se čekalo na transport njegovog tela iz Španije u Crnu Goru.
- Papirologija i procedura oko preuzimanja i transporta tela trajali su pola godine - objašnjava naš izvor.
Podsetimo, Vujić je izrešetan 14. aprila u bašti kafića "Kibo branč" u Barseloni u kom je sedeo sa ženom i detetom.
- Kobnog dana je Vujić sa suprugom i njihovom bebom ručao u kafiću kada su mu prišla najmanje dvojica napadača i iz neposredne blizine mu pucala u glavu. Hici su ga pogodili u slepoočnicu i vrati. Posle ispaljenih hitacaca, pet čaura je pronađeno na licu mesta, a egzekutori su pobegli pešaka. Razbežali su se u različitim pravcima - podseća izvor i dodaje da počinioci još uvek nisu pronađeni.
"Škaljarac" je nakon ranjavanja hitno transportovan u bolnicu, ali je četiri dana kasnije podlegao teškim povredama.
- Istražitelji su otkrili da je "škaljarac", koji je godinama bio na crvenoj Interpolov poternici, poslednjih meseci svog života živeo sa suprugom i bebom u stanu preko puta kafića u kom je i izrešetan. Živeo je pod lažnim imenom i lažno se predstavljao. Komšije su ga viđale i delovao im je prilično povučeno i porodično - ispričali su izvori za španske medije posle egzekucije.
Policija je posle pucnjave u Barseloni pretresla Vujićev luksuzni stan koji se nalazi na šetalištu Paso de Talut. U stanu su pronađeni mobilni telfoni, računari, ali i dokumenta, dok su u njegovoj garaži pronašli i nekoliko automobila visoke klase.
Inače, Krsto Vujić je bio visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana. Rodom je iz Herceg Novog i do smrti se više puta našao na meti ubica.
- Preživeo je tri atentana, ali je četvriti bio koban. Detalj koji budi jezu jeste da je svaki put napadnut pred porodicom, a u jednom napadu mu je bio povređen i trogodišnji sin - podseća izvor.
Crnogorsko tužilaštvo teretilo je Krsta Vujića za ubsitvo Šćepana Roganovića, brata visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana. Ubistvo se dogodilo u februaru 2020. godine u Herceg Novom.
- Krsto Vujić je zajedno sa odbeglim Igorom Vukotićem označen kao vođa kriminalne grupe koja je likvidirala Roganovića. U psotupku protiv grupe pojavio se svedok-saradnik, koji je između ostalog, otkrio da je Vujić naručio tu likvidaciju - podseća izvor.
Likvidirani "škaljarac", navodno je godinama vodio dvostruki život, skrivajući se u Španiji od zakona, ali i suparničkog klana. Dok je sa prvom suprugom u Crnoj Gori imao dvoje dece, prema novim informacijama, u Španiji je imao i drugu suprugu, sa kojom je dobio sina.
Dve žene koje su, svaka na svoj način, bile deo njegovog života, sada su se našle u centru pažnje, nakon što su "zaratile" preko čitulja posvećenih ubijenom mužu.
Naime, u jednim crngorskim novinama pojavile su se dve čitulje, jednu je potpisala jedna supruga, a drugu druga.