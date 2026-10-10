Likvidirani "škaljarac", navodno je godinama vodio dvostruki život, skrivajući se u Španiji od zakona, ali i suparničkog klana. Dok je sa prvom suprugom u Crnoj Gori imao dvoje dece, prema novim informacijama, u Španiji je imao i drugu suprugu, sa kojom je dobio sina.

Dve žene koje su, svaka na svoj način, bile deo njegovog života, sada su se našle u centru pažnje, nakon što su "zaratile" preko čitulja posvećenih ubijenom mužu.

Naime, u jednim crngorskim novinama pojavile su se dve čitulje, jednu je potpisala jedna supruga, a drugu druga.