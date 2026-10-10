Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, Odseka za suzbijanje kriminala, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su N. P. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Uhapšen muškarac na Paliluli zbog droge Foto: Mup

Policija je prilikom pretresa vozila, stana na Savskom vencu, kao i zajedničkih prostorija zgrade koje je osumnjičeni koristio pronašla i zaplenila oko 200 grama heroina, oko 36,6 kilograma smese koja se koristi za uvećanje mase droge, kao i 7.100 evra i 118.000 dinara.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaMALOLETNICI UHAPŠENI POSLE HAOSA U VRANJU: Bežali kolima, imali i "pištolj", na kraju povredili policajca
policija-policijsko-vozilo-aptrolna-kola-foto--dado-djilas.jpg
Bosna i HercegovinaOGROMNA KOLIČINA KOKAINA PRONAĐENA U KAMIONU! Bugarska policija objavila snimak akcije "Gambit", uhapšen državljanin BiH! (FOTO/VIDEO)
kokain
Crna GoraMOSKVA REAGOVALA NA AKCIJU HAPŠENJA RUSA U CRNOJ GORI: Dmitrij Medvedev opasno zapretio, oglasio se i Peskov (FOTO)
medvedev.jpg
PlanetaGODINAMA SE KRIO KAO KUVAR, ČAK SE POJAVLJIVAO I NA TELEVIZIJI: Onda je otkrivena jeziva istina o njegovoj prošlosti, policija ga tražila skoro 14 godina
Brajan Entoni Vilijams, begunac iz Ajove koji se gotovo 14 godina skrivao pod lažnim identitetom u San Dijegu.