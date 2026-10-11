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Porodica Elizabete Gojković (53) iz sela Vrelo kod Niša koja je poginula 9. decembra prošle godine, u selu Vrelo kod Niša postavila je spomenik ovoj nesrećnoj ženi.

Ona je čini se još jedna žrtva nehata jer je poginula zbog tuđeg nemara, na stotinak metara od svoje kuće oko šest sati ujutru kada je krenula na Tvrđavsku pijacu gde je prodavala kandirano i drugo suvo voće.

Elizabeta Gojković Foto: Kurir.rs/M.S.

Kada je rano ujutru izašla iz dvorišta, krenula je pored puta travnatim terenom. U tom trenutku pored nje je prošao autobus "Niš ekspresa", sa kog se otvorio poklopac motora i usmrtio nesrećnu ženu. Razdaljina od mesta prolaska autobusa na kolovozu i nje na neuređenom trotoaru je bila oko pola metra, tako da su je prema tadašnjim navodima očevidaca vrata jako udarila i usmrtila.

Njen zet, Radovan Blagojević kaže da je Elizabeta bila predivna žena, posvećena porodici i da mu je bila kao druga majka.

- Eto, postavili smo spomenik Lizi na groblju. Do sada je na Ssaobraćajni fakultet poslat zahtev da se veštače ta vrata na autobusu, a novost je da je tužilaštvo zatražilo i da se nalazi obdukcije, takođe, veštače. Naša namera, a očigledno i tužilaštva je da se istraga proširi jer vozač jeste kriv, ali i "Niš ekspres" koji je pustio neispravan autobus u saobraćaj. Mi nećemo stati dok se sve pojedinosti naše tragedije ne otkriju - priča Blagojević.

1/4 Vidi galeriju Porodica podigla spomenik Elizabeti Gojković Foto: Kurir/M.S.

On navodi da ovo autoprevozno preduzeće do sada nije kontaktiralo porodicu.

- Ta krivica se ne sme svesti samo na vozača. Kobna vrata autobusa da nisu ubila nju, ubila bi nekog drugog uz put. Da ne pričam da tim puteljkom pored kolovoza idu deca svakodnevo u školu i iz nje. Tada, nakon nesreće je i vozač rekao da se vrata stalno otvaraju i zvao je telefonom svoju firmu i rekao: "Imao sam saobraćajku, vrata su se otvorila, ubio sam ženu". To su čuli svi na stanici, pa i moja supruga, Lizina ćerka. Mi smo izgubili člana porodice, moja deca su izgubila divnu baku, meni je bila kao druga majka i to nije fraza, prazna reč već je to zaista tako - rekao je Blagojević.

Spomen-obeležje i pešački prelaz

Na mestu gde je poginula Elizabeta postavljeno je obeležje, nešto nalik spomeniku krajputašu.