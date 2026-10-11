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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Novi Sad-Zrenjanin, a u sudaru su učestvovala dva automobila.

Kako se vidi na fotografiji sa lica mesta koju je objavila Instagram stranica 192, jedan automobil je smrskan, a delovi su rasuti po putu.

Prema svedočenju jednog očevica, na licu mesta nalaze se vatrogasci koji trenutno seku automobil kako bi izvukli povređene osobe, a tu su i dvoje vozila Hitne pomoći.