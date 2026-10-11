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Teška saobraćajna nezgoda dogodila se na putu Novi Sad-Zrenjanin, u blizini Žablja, zbog čega su na ovoj deonici trenutno usporen saobraćaj i stvaraju se zastoji, javlja Instagram stranica "192.rs".

Trenutno nema zvaničnih informacija o stanju učesnika u nesreći, kao ni o tome koliko je vozila učestvovalo u sudaru.

Na lice mesta izašle su ekipe Hitne pomoći koje zbrinjavaju učesnike sudara. Za sada nema zvaničnih informacija o broju povređenih, niti o stepenu njihovih povreda.

Prema fotografiji koju je objavila Instagram stranica „192.rs“, jedno od vozila ostalo je nasred kolovoza gotovo potpuno smrskano, što svedoči o silini sudara.

Do nezgode je došlo iz za sada neutvrđenih razloga, a kao mogući uzroci navode se klizav kolovoz, smanjena preglednost i neprilagođena brzina.

Zbog nezgode je saobraćaj na putu Novi Sad–Zrenjanin usporen, a vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se dodatni oprez i strpljenje dok nadležne službe obavljaju intervenciju.

Više informacija o okolnostima nezgode, broju učesnika i njihovom zdravstvenom stanju očekuje se nakon što policija obavi uviđaj i budu poznati zvanični podaci.

Kurir.rs/192

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