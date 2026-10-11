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Uviđaju na mestu teške saobraćajne nesreće, u kojoj je u noći između subote i nedelje, oko 00.50 sati, poginuo motociklista (22), prisustvovao je dežurni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, nesreća se dogodila u Ulici kralaj Milana, u samom centru Beograda kod Beograđanke.

- Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva izvršio je uviđaj saobraćajne nesreće i naložio je policijskim službenicima prikupljanje dokaza i činjenica kako bi se utvrdio tačan uzrok nastanka saobraćajne nezgode. Naloženo je i vršenje sudsko-medicinske obdukcije preminulog vozača motocikla, dok su vozila poslata na vanredni tehnički pregled - saznajemo iz tužilaštva.

Kako smo već pisali, u nesreći su učestvovali motor i automobil, kao i još jedan motor i auto, ali oni su prošli bez većih posledica.

- Do nesreće je došlo kod Beograđanke, kada je motociklista naglo prešao u suprotnu kolovoznu traku. Tada je došlo do direktnog sudara sa automobilom marke "golf" - objašnjava nam jedan očevidac i dodaje da je motociklista posle sudara sa "golfom" pao na auto, pa na asfalt.

- Imao je kacigu na glavi, ali mu je ona spala. Nažalost, ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt mladića - rekao je izvor i dodao da je motocikl najverovatnije proklizao.