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Radnik (22) zadobio je u subotu teške povrede kad je prilikom radova Novom Beogradu pao sa 30 metara visine.

Prema nezvaničnim saznanjima, radnik je pao sa velike visine dok je skidao spoljnu jedinicu klima uređaja na 10. spratu stambene zgrade. 

Srećom, konopci kojima je bio vezan sprečili su da padne na zemlju.

Hitno je prebačen u Urgentni centar gde su mu konstatovani višestruki prelomi.

Kurir.rs/Telegraf

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